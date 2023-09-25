Утром справка — вечером деньги. Жертвы роллов от «ЁбидоЁби» начали получать результаты анализов

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





У пациентки Боткинской больницы, попавшей в нее с отравлением после ужина с суши, 25 сентября подтвержден сальмонеллез. О лабораторном подтверждении диагноза в районных клиниках сообщают и другие пострадавшие, сделавшие заказ роллов из «ЁбидоЁби».



Напомним, первые отравившиеся суши от компании «ЁбидоЁби» появились среди тех, кто заказывал их 14 сентября, они рассказали о тревожных симптомах после заказанного на дом ужина. Но после публикации «Фонтанки» обнаруживаются и другие.



Одна из них, Анна, рассказала: «Заказ сделала 14 числа, съела несколько штук, мне не понравилось, и ела я их одна из семьи. В пятницу поднялась температура до 39, тело ломит, горло покраснело, и сбивалась только до 37,8, и так длилось в пятницу и субботу. В субботу вызвала скорую. <…> Самое тяжелое началось в ночь с субботы на воскресенье, мне было настолько плохо, что я в туалет ходила каждые 15 минут, боли ужасные, обезвоживание, сил не было вообще никаких. В понедельник, 18 числа, вызвала скорую еще раз, потому что самостоятельно было не поправиться, и меня забрали в Боткина. Там подтвердился сальмонеллез. В итоге я не смогла поехать в отпуск, у меня "сгорели" билеты, и неделю я находилась в больнице».



Объявились и пострадавшие позже: «19 сентября 2023 года решили с женой погуглить топ доставок суши по Петербургу и нашли эту компанию как одну из лучших», — автор поста на «Пикабу» решил поделиться своей историей после того как прочитал на «Фонтанке» об отравлении нескольких человек.

Дарья, его жена, рассказала «Фонтанке», что основную часть суши съел муж, ей они не понравились. А потому и страдал он, можно сказать, один за всех. 19 сентября поел, 20-го пришли все симптомы отравления. Муж был уверен, что это ОРВИ. К вечеру 23 сентября стало понятно, что это. «Позвонили в "ЁбидоЁби" с жалобой на отравление, — сообщает Дарья. — Администратор сказала: "Нам очень жаль, что так произошло". И обещала вернуть деньги за заказ в течение нескольких дней. А спустя несколько минут после разговора прислала в письменном виде отказ, мотивируя его требованием руководства сначала предоставить справку от врача».



22 сентября представители компании «ЁбидоЁби» на вопрос «Фонтанки» о заражении отвечали, что постарались обзвонить всех, кто делал заказы в течение трех дней, и выявили несколько человек с жалобами на плохое самочувствие. Написали: «В настоящий момент проводим отбор проб и смывов, чтобы выявить, могло ли быть это связано с нашей продукцией, а также что могло послужить источником».

Однако процесс доставки при этом не останавливался. Екатерина прислала «Фонтанке» чек, в котором видно, что заказ сделан 22 сентября в 21:03, и рассказала «Фонтанке»: «Где-то с 10 до 11 вечера вместе с мужем съели на двоих набор "запеченный". Сразу после появилась тяжесть, как при переедании, хотя порции для нас привычные. Тяжесть и дискомфорт не проходили. Легли спать где-то в 3 ночи, проснулись от позывов рвоты. По очереди стали бегать в туалет. У мужа добавился понос. Спали в итоге плохо. Под утро рвота прекратилась. У мужа весь следующий день были понос и чувство тошноты. У обоих озноб (но без температуры) и чувство слабости, ломота в мышцах по всему телу. К врачу не обращались, потому что в субботу муж уехал в командировку на поезде, а я осталась с двумя маленькими детьми дома. К сожалению, вечером в субботу появилась рвота у четырехлетнего ребенка. Предполагаю, заразился контактным путем, т. к. суши он не ел. В воскресенье симптомы у всей семьи прекратились».



Ответа на запрос из Роспотребнадзора о ситуации в «ЁбидоЁби» еще нет, но, по данным «Фонтанки», контрольное ведомство в субботу начало расследование. Вероятно, оно осложняется тем, что пострадавшие обращались в разные медицинские учреждения Петербурга. Так, подтверждения о заражении сальмонеллезом люди получали из поликлиник № 43 , детской поликлиники № 65 , амбулатории в поселке Новогорелово.



Сколько обращений было в инфекционную больницу имени Боткина — сказать трудно, потому что, как выяснила «Фонтанка», пациенты среди причин называют, например, «роллы», не указывая в документах, где они их заказывали. Сегодня в Боткинской больнице положительный результат анализа на сальмонеллез получила Анастасия, о которой «Фонтанка» рассказывала. Несколько человек сообщили «Фонтанке», что анализы в работе, несмотря на то, что предварительный диагноз им уже поставили, официальные результаты из лаборатории они еще не получили.



Очень многие вообще не обращались к врачу. Как говорит, например, Галина — «врача вызывали только дочке, я, слава богу, выходилась за три дня, сдавали анализы в детской поликлинике № 65 в Красносельском районе».



В отзывах в официальной группе «ЁбидоЁби» во «ВКонтакте» слово «сальмонеллез» за последние дни встречается неоднократно. 20 сентября администрация ответила, что проводит проверку. Кроме того, уточнила, что «всё сырье закупается у поставщиков, имеющих все необходимые сертификаты, а поставки приходят дважды в неделю, и ни в коем случае не допускается хранение заготовок сверх установленных сроков».



Напомним, это не первый случай с начал сентября, когда клиенты конкретного сервиса жалуются на отравление и сталкиваются с сальмонеллезом. Оружием куда более массового поражения оказалась шпинатная вафля из «Грин Бокса». Возбуждено уголовное дело, производство остановлено на два месяца. Оштрафовано и юрлицо сервиса доставки, чьи курьеры привозили вафли клиентам.