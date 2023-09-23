Праздничные суши с неприятными последствиями. Пострадавшие спрашивают: «Сальмонеллез?»

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге во второй раз за последний месяц говорят о сальмонеллезе. На свой день рождения 14 сентября Дарья заказала суши и отведала их вместе с гостями, а на следующий день — слегли всей компанией. На жалобу получили ответ: «Пришлите документ — справку от врача». Но деньги вернули сразу.



Дарья и ее муж Александр решили все же предупредить других клиентов — зашли на страницу кулинаров с отзывами и увидели, что с 14 по 17 сентября жалобы на такие же симптомы оставили еще несколько пострадавших. Все они утверждают, что заказывали суши в «Ёбидоёби».



«Мы с девочками в общежитии заказали суши (очень рекомендовали данную доставку), через сутки поднялась температура, потом диарея, больные животы», — говорит еще одна пострадавшая, Вера. Она на следующий день после заказа уехала домой, в другой город, обратилась в свою больницу: «Направили на анализы. Сегодня ходила в лабораторию, анализ ещё на устойчивость к антибиотикам проверяют, но диагноз сальмонеллез поставили».



Анастасия шесть дней пыталась справиться с проблемой в амбулаторных условиях, 22 сентября врач поликлиники дал ей направление на госпитализацию. Результатов анализов пока нет, предварительный диагноз — тоже сальмонеллез. Во время разговора с «Фонтанкой» она уже ожидала отправки на отделение в приемнике Боткинской больницы: «Думала, что справлюсь с болезнью дома. Не получается».

ВКонтакте она написала: «Вечером 16.09 заказали с семьей роллы в заведении «Ебидоеби» на Тамбасова через «Деливери клаб», поели, все было хорошо. На следующий день вечером у всех поднялась высокая температура, начались рвота и диарея, лично у меня была температура 39, и рвота не прекращалась 4 дня. Я вызывала скорую... 6 дней просидела на больничном с диагнозом пищевое отравление, вследствие этого отравления обострился гастрит (у меня хроническая болезнь), теперь придется лечить и это, на лекарства потрачено уже больше 5 тысяч. Такая вот неприятная история вышла. (…) написала в «Деливери» жалобу, мне ответили, что нужно заключение от врача, я его получила и мне вернули деньги за заказ и скидку 50% на все рестораны, но толку, конечно, от этого нет, лучше бы лекарства оплачивали».



«Заказывала суши 14.09. Приехал заказ из филиала, — пишет Мария. — Все бы ничего, если бы через день я, мой парень и мама не слегли с тяжелым отравлением. Сейчас мы переносим это не так ужасно, как в первый день, но моя мама чуть не упала в обморок прям в квартире, где, естественно, находилась одна. И благо она доползла до кровати, и ее отпустило. Не дай Бог упала бы неудачно».

Любители суши, заболевшие в одночасье, объединяются, чтобы подать коллективное исковое заявление в суд. Уже насчитали в общей сложности 15 человек (члены семей, гости).



В группе «Доставка суши и роллов» Ёбидоёби ВКонтакте на некоторые сообщения об отравлении компания отвечает: «Мы сейчас пытаемся разобраться в данной ситуации и установить, связано ли это с нашей продукцией. Со всеми, кто обратился с симптомами отравления, мы обязательно связываемся». В личной переписке с одной из пострадавших пишут: «Простите, что не отвечаем. Пытаемся помочь каждому клиенту, но операторы не успевают. Вам пишет старший специалист поддержки».



Поскольку со службой поддержки по телефону связаться не удалось, «Фонтанка» обратилась с вопросом к администраторам чата ВКонтакте: «Получены ли результаты расследования? И каковы они?».



Ответили оперативно: «Мы провели обзвон всех, до кого смогли дозвонится, кто заказывал у нас в течении трех дней, и выявили несколько человек с жалобами на плохое самочувствие. В настоящий момент проводим отбор проб и смывов, что бы выявить, могло ли быть это связанно с нашей продукцией, а так же что могло послужить источником».

Кроме того, «Фонтанка» обратилась с официальным запросом в управление Роспотребнадзора по Петербургу. Ответа пока нет.



Напомним, совсем недавно диагноз «сальмонеллез» ставили клиентам, заказывавшим продукцию компании «Грин Бокс», а именно шпинатную вафлю. Количество пострадавших составило около трех сотен. СК предъявил обвинение директору, а суд остановил работу производства «Грин бокса» на улице Генерала Хрулева. Подробнее об этом истории — читайте на «Фонтанке».