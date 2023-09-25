Кто виноват в обрушении потолка в Петроградском районе? Ответ Фонда капремонта

В Фонде капремонта Петербурга прокомментировали обрушение потолка в доме № 9 в переулке Нестерова, которое произошло утром 25 сентября. Там заявили, что подрядчик ООО « ТВК-инжиниринг » ведет работы только на кровле дома, а потолок упал на первом этаже здания. При этом тяжелую технику, которая может нарушить конструкцию дома, рабочие не используют, утверждают в пресс-службе фонда.

«Работы ведутся исключительно на кровле и в чердачных помещениях. Обрушение произошло рано утром в помещении на первом этаже, работы в тот момент не велись, следов каких-либо протечек также не обнаружено. В ходе капитального ремонта кровли не проводятся работы с применением тяжелой техники, воздействующей на конструкции дома. Жалоб от жильцов последних этажей на состояние потолков или стен не поступало», — заявили в ведомстве.