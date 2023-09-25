Кто виноват в обрушении потолка в Петроградском районе? Ответ Фонда капремонта

В Фонде капремонта Петербурга прокомментировали обрушение потолка в
«Работы ведутся исключительно на кровле и в чердачных помещениях. Обрушение произошло рано утром в помещении на первом этаже, работы в тот момент не велись, следов каких-либо протечек также не обнаружено. В ходе капитального ремонта кровли не проводятся работы с применением тяжелой техники, воздействующей на конструкции дома. Жалоб от жильцов последних этажей на состояние потолков или стен не поступало», — заявили в ведомстве.
Кадры того, как рабочие скидывают старые фрагменты кровли прямо с крыши, в фонде пообещали прокомментировать позже.
Напомним, потолок обрушился на женщину рано утром, когда она спала. По словам хозяйки квартиры, в этом могут быть виноваты рабочие, которые разбирают старую кровлю и скидывают тяжелые фрагменты прямо с крыши, из-за чего дом, по словам петербурженки, «ходит ходуном».
Дом в переулке