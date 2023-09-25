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    Кто виноват в обрушении потолка в Петроградском районе? Ответ Фонда капремонта

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    6 комментариев

    В Фонде капремонта Петербурга прокомментировали обрушение потолка в доме № 9 в переулке Нестерова, которое произошло утром 25 сентября. Там заявили, что подрядчик ООО «ТВК-инжиниринг» ведет работы только на кровле дома, а потолок упал на первом этаже здания. При этом тяжелую технику, которая может нарушить конструкцию дома, рабочие не используют, утверждают в пресс-службе фонда.

    «Работы ведутся исключительно на кровле и в чердачных помещениях. Обрушение произошло рано утром в помещении на первом этаже, работы в тот момент не велись, следов каких-либо протечек также не обнаружено. В ходе капитального ремонта кровли не проводятся работы с применением тяжелой техники, воздействующей на конструкции дома. Жалоб от жильцов последних этажей на состояние потолков или стен не поступало», — заявили в ведомстве.

    Кадры того, как рабочие скидывают старые фрагменты кровли прямо с крыши, в фонде пообещали прокомментировать позже.

    Напомним, потолок обрушился на женщину рано утром, когда она спала. По словам хозяйки квартиры, в этом могут быть виноваты рабочие, которые разбирают старую кровлю и скидывают тяжелые фрагменты прямо с крыши, из-за чего дом, по словам петербурженки, «ходит ходуном».

    Дом в переулке Нестерова, 9 был построен в 1910 году. Он входит в перечень комитета по охране памятников истории и культуры как объект культурного наследия Петербурга.

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    Комментарии 6

    houspi25 Сен 2023 в 18:22
    Потолок упал самостоятельно, стало быть и ремонтировать его жители должны самостоятельно.
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 18:12
    Классический псевдоисторический сарай.
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 18:10
    Никто и ничто этой женщине не поможет , а тем более чиновники .
    +0−0
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