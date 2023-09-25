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    В Петербурге на женщину обрушился потолок, пока она спала

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    1 комментарий

    Потолок обрушился на женщину в квартире в Петроградском районе. В этот момент она спала. Обрушение произошло в доме в переулке Нестерова, 9.

    Как рассказала «Фонтанке» хозяйка квартиры Кристина, потолок упал в ее спальне утром 25 сентября, примерно в 4:40. Женщина проснулась от сильного грохота, но уже была под завалами – часть потолка упала прямо на ее кровать.

    читатель «Фонтанки»

    Кристине пришлось выбираться из-под завалов самостоятельно, так как в соседней комнате находились две ее дочки. Женщина побоялась, что они тоже могли пострадать.

    «Я, честно говоря, подумала, что это взрыв, потому что я потеряла сознание на какое-то время. Даже спасатели, которых я вызвала, были удивлены, что я сама выбралась. Но у меня две дочери спали в соседней комнате, и от непонимания ситуации я какими-то усилиями оттуда [из-под завалов – прим. ред.] выползла», – вспоминает пострадавшая.

    По мнению Кристины, потолок мог обрушиться из-за капитального ремонта крыши дома. Работы там идут с июля, и все это время, по словам женщины, они ведутся неправильно и даже небезопасно. Например, судя по видео, которое «Фонтанке» прислала читательница, рабочие просто сбрасывают балки и старые фрагменты кровли прямо с крыши дома.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    «Все жильцы очень обеспокоены тем, что они долбят. Это старый семиэтажный дом с огромными стенами, и у нас все ходит ходуном до такой степени, что падают тарелки. Бьют так. Потом они начали все эти огроменные кровельные штуки, бревна по 200 кг, скидывать с седьмого этажа вниз. Соответственно, вибрации увеличиваются. <…> Нас трясло-трясло, а в последние две недели все усугубилось», – рассказывает Кристина.

    читатель «Фонтанки»

    Дом в переулке Нестерова, 9 был построен в 1910 году. Он входит в перечень Комитета по охране памятников истории и культуры как объект культурного наследия Петербурга. По словам Кристины, ее потолок со всей старой лепниной разрушен полностью, и как теперь его восстанавливать, женщина не знает.

    «Фонтанка» обратилась в Фонд капремонта за комментарием. Там пообещали дать ответ позже.

    Ранее потолок обрушился в общежитии СПбГУ прямо на студентку.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 1

    Гость25 Сен 2023 в 14:20
    Нет мужа. Где он?
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