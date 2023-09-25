В Петербурге на женщину обрушился потолок, пока она спала

Потолок обрушился на женщину в квартире в Петроградском районе. В этот момент она спала. Обрушение произошло в доме в переулке Нестерова, 9.

Как рассказала «Фонтанке» хозяйка квартиры Кристина, потолок упал в ее спальне утром 25 сентября, примерно в 4:40. Женщина проснулась от сильного грохота, но уже была под завалами – часть потолка упала прямо на ее кровать.



читатель «Фонтанки»

Кристине пришлось выбираться из-под завалов самостоятельно, так как в соседней комнате находились две ее дочки. Женщина побоялась, что они тоже могли пострадать.



«Я, честно говоря, подумала, что это взрыв, потому что я потеряла сознание на какое-то время. Даже спасатели, которых я вызвала, были удивлены, что я сама выбралась. Но у меня две дочери спали в соседней комнате, и от непонимания ситуации я какими-то усилиями оттуда [из-под завалов – прим. ред.] выползла», – вспоминает пострадавшая.

По мнению Кристины, потолок мог обрушиться из-за капитального ремонта крыши дома. Работы там идут с июля, и все это время, по словам женщины, они ведутся неправильно и даже небезопасно. Например, судя по видео, которое «Фонтанке» прислала читательница, рабочие просто сбрасывают балки и старые фрагменты кровли прямо с крыши дома.



Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





«Все жильцы очень обеспокоены тем, что они долбят. Это старый семиэтажный дом с огромными стенами, и у нас все ходит ходуном до такой степени, что падают тарелки. Бьют так. Потом они начали все эти огроменные кровельные штуки, бревна по 200 кг, скидывать с седьмого этажа вниз. Соответственно, вибрации увеличиваются. <…> Нас трясло-трясло, а в последние две недели все усугубилось», – рассказывает Кристина.

читатель «Фонтанки»

Дом в переулке Нестерова, 9 был построен в 1910 году. Он входит в перечень Комитета по охране памятников истории и культуры как объект культурного наследия Петербурга. По словам Кристины, ее потолок со всей старой лепниной разрушен полностью, и как теперь его восстанавливать, женщина не знает.



«Фонтанка» обратилась в Фонд капремонта за комментарием. Там пообещали дать ответ позже.

Ранее потолок обрушился в общежитии СПбГУ прямо на студентку.

