    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, с-з

    768мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd96.16eur103.23

    В общежитии СПбГУ, где на студентку обвалился потолок, не делали ремонт больше 20 лет

    1388
    20 комментариев

    В одной из комнат студенческого общежития СПбГУ действительно в ночь на 6 сентября обрушился фрагмент отделки потолка размером метр на полметра, подтвердили 15 сентября в пресс-службе вуза. Ремонт в данном помещении не делали больше 20 лет.

    ПоделитьсяПоделиться

    В заявлении представителей СПбГУ говорится, что для капитального ремонта общежитий требуется не менее 1,7 миллиарда рублей, однако до 2022 года дополнительное финансирование не выделялось. Только по случаю грядущего 300-летнего юбилея Санкт-Петербургскому госуниверситету выделили 1,5 миллиарда рублей.

    А пока студенты вынуждены жить в комнатах, где по 20 лет не делали ремонт. На данный момент, сообщают в СПбГУ, проживающие в комнате с обвалившимся потолком переселены в другие помещения.

    «Никто не пострадал», — уточняют в СПбГУ.

    В разговоре с «Фонтанкой» студентка рассказала, что сидела за ноутбуком, когда на него упала штукатурка. Большую часть вещей пришлось постирать и отмыть от стройматериалов.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    СПбГУОбщежитие
    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 20

    Гость15 Сен 2023 в 15:18
    Хорошо хоть не убило
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close