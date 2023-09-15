В общежитии СПбГУ, где на студентку обвалился потолок, не делали ремонт больше 20 лет

В одной из комнат студенческого общежития СПбГУ действительно в ночь на 6 сентября обрушился фрагмент отделки потолка размером метр на полметра, подтвердили 15 сентября в пресс-службе вуза. Ремонт в данном помещении не делали больше 20 лет.
В заявлении представителей СПбГУ говорится, что для капитального ремонта общежитий требуется не менее 1,7 миллиарда рублей, однако до 2022 года дополнительное финансирование не выделялось. Только по случаю грядущего 300-летнего юбилея Санкт-Петербургскому госуниверситету выделили 1,5 миллиарда рублей.
А пока студенты вынуждены жить в комнатах, где по 20 лет не делали ремонт. На данный момент, сообщают в СПбГУ, проживающие в комнате с обвалившимся потолком переселены в другие помещения.
«Никто не пострадал», — уточняют в СПбГУ.
В разговоре с «Фонтанкой» студентка рассказала, что сидела за ноутбуком, когда на него упала штукатурка. Большую часть вещей пришлось постирать и отмыть от стройматериалов.