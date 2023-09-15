    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 15

    1 м/с, сев

    767мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.16eur103.23

    Студентка СПбГУ рассказала, как на неё упал потолок и что было дальше

    3724
    12 комментариев

    «Фонтанка» нашла девушку, на которую обвалилась штукатурка с потолка в общежитии СПбГУ на улице Шевченко (Василеостровский район Петербурга). По её словам, вуз обязался возместить ей ущерб.

    ПоделитьсяПоделиться

    Об инциденте 15 сентября сообщил студенческий телеграм-канал «Лупа и Пупа». Сама потерпевшая рассказала, что это произошло неделю назад, ранее проблем в комнате не было. В общежитии есть комнаты повышенной комфортности, но эта в их число не входит. «Не имею представления, как давно там делали ремонт», — отмечает девушка.

    По её словам, она сидела за столом с ноутбуком, когда на него упала штукатурка. «Университет полностью мне возместит стоимость ремонта, большая часть вещей просто нуждалась в помывке и стирке. Есть часть вещей, которые нельзя восстановить, но у них нет материальной ценности», — говорит она.

    После инцидента двум девушкам дали другую комнату, и они спокойно туда переселились.

    СПбГУУпал потолокОбвалился потолок
    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close