Студентка СПбГУ рассказала, как на неё упал потолок и что было дальше

«Фонтанка» нашла девушку, на которую обвалилась штукатурка с потолка в общежитии СПбГУ на улице Шевченко (Василеостровский район Петербурга). По её словам, вуз обязался возместить ей ущерб.

Об инциденте 15 сентября сообщил студенческий телеграм-канал «Лупа и Пупа». Сама потерпевшая рассказала, что это произошло неделю назад, ранее проблем в комнате не было. В общежитии есть комнаты повышенной комфортности, но эта в их число не входит. «Не имею представления, как давно там делали ремонт», — отмечает девушка.

По её словам, она сидела за столом с ноутбуком, когда на него упала штукатурка. «Университет полностью мне возместит стоимость ремонта, большая часть вещей просто нуждалась в помывке и стирке. Есть часть вещей, которые нельзя восстановить, но у них нет материальной ценности», — говорит она.



После инцидента двум девушкам дали другую комнату, и они спокойно туда переселились.