Нападение с ножом на сотрудника ГИБДД в Колпино стало уголовным делом

ГСУ СК РФ по Петербургу
Следствие возбудило уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, задержанного за нападение на сотрудника ГИБДД в Колпинском районе Петербурга. Мужчина подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника полиции.
По версии следствия, утром 25 сентября возле остановки общественного транспорта в Колпино подозреваемый подбежал к старшему инспектору отдельного взвода ДПС ГИБДД по Колпинскому району, который в этот момент был при исполнении, и внезапно несколько раз ударил его ножом, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу. Полицейского госпитализировали, сейчас ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Момент нападения попал на видео.
Подозреваемый задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.
Ранее сообщалось, что в полиции задержанный вел себя неадекватно и якобы кричал, что убивать его послали Зевс и Кремль. По информации «Фонтанки», 35-летний мужчина учился в Академии художеств. Полицейский получил ранение в шею. Его состояние оценили как средней тяжести.