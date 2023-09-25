Нападение с ножом на сотрудника ГИБДД в Колпино стало уголовным делом

Следствие возбудило уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, задержанного за нападение на сотрудника ГИБДД в Колпинском районе Петербурга. Мужчина подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

По версии следствия, утром 25 сентября возле остановки общественного транспорта в Колпино подозреваемый подбежал к старшему инспектору отдельного взвода ДПС ГИБДД по Колпинскому району, который в этот момент был при исполнении, и внезапно несколько раз ударил его ножом, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу. Полицейского госпитализировали, сейчас ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Момент нападения попал на видео.