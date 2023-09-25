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    Нападение с ножом на сотрудника ГИБДД в Колпино стало уголовным делом

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    ГСУ СК РФ по Петербургу

    Следствие возбудило уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, задержанного за нападение на сотрудника ГИБДД в Колпинском районе Петербурга. Мужчина подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

    По версии следствия, утром 25 сентября возле остановки общественного транспорта в Колпино подозреваемый подбежал к старшему инспектору отдельного взвода ДПС ГИБДД по Колпинскому району, который в этот момент был при исполнении, и внезапно несколько раз ударил его ножом, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу. Полицейского госпитализировали, сейчас ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Момент нападения попал на видео.

    Подозреваемый задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

    Ранее сообщалось, что в полиции задержанный вел себя неадекватно и якобы кричал, что убивать его послали Зевс и Кремль. По информации «Фонтанки», 35-летний мужчина учился в Академии художеств. Полицейский получил ранение в шею. Его состояние оценили как средней тяжести.

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    ПетербургГИБДДНападение с ножом
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