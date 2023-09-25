Напавший на сотрудника полиции в Колпино мужчина рассказал, кто послал его убивать

Мужчина, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД, объяснил в полиции, кто послал его.



Как стало известно «Фонтанке» 25 сентября, 35-летний мужчина, доставленный в полицию, ведет себя неадекватно. По предварительной информации, он якобы кричит, что его направил Зевс и Кремль.



В ГУ МВД сообщают, что полицейский госпитализирован. Собраны материалы по факту применения насилия в отношение представителя власти. Они направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.



Нападение на наряд ГИБДД совершено около 10 утра в Колпино. Мужчина подошел к машине, где сидели сотрудники. Стал что-то спрашивать. А когда один из полицейских вышел, то ударил его ножом.

