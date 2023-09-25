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    Напавший на сотрудника полиции в Колпино мужчина рассказал, кто послал его убивать

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    4 комментария

    Мужчина, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД, объяснил в полиции, кто послал его.

    Как стало известно «Фонтанке» 25 сентября, 35-летний мужчина, доставленный в полицию, ведет себя неадекватно. По предварительной информации, он якобы кричит, что его направил Зевс и Кремль.

    В ГУ МВД сообщают, что полицейский госпитализирован. Собраны материалы по факту применения насилия в отношение представителя власти. Они направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

    Нападение на наряд ГИБДД совершено около 10 утра в Колпино. Мужчина подошел к машине, где сидели сотрудники. Стал что-то спрашивать. А когда один из полицейских вышел, то ударил его ножом.

    «Фонтанка» выяснила, что 35-летний задержанный – учился в Академии художеств.

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    Комментарии 4

    Гость25 Сен 2023 в 12:15
    Выучили на свою голову! 🤨
    И опять не мигрант... 🥱
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 12:13
    Такие художества.
    +0−0
    Cashmare25 Сен 2023 в 12:12
    кремль? тот самый, с усами, который вечно ничего не знает?
    +1−0
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