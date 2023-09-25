Стала известна личность напавшего на сотрудника ГИБДД с ножом в Колпино

Сотрудники полиции и СК пытаются выяснить мотивы мужчины, напавшего утром 25 сентября на наряд ГИБДД с ножом.



Как стало известно «Фонтанке», личность мужчины установлена — это 35-летний уроженец Ленинграда. На его странице в социальных сетях указано, что он проходил обучение в Академии художеств имени Репина.



Сам он, по предварительной информации, ничего внятного пояснить не может. Якобы находится в неадекватном состоянии. Вызвано ли оно какими-то стимуляторами — устанавливается.



Нападение на наряд ГИБДД произошло около 10 утра на пересечении Оборонной улицы и улицы Анисимова в Колпино. Мужчина подошел к машине и стал задавать вопросы. Когда один из сотрудников вышел из автомобиля — он набросился на полицейского с ножом. Полицейский ранен.

