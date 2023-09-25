    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 14

    1 м/с, ю-з

    771мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd96.04eur102.25

    Стала известна личность напавшего на сотрудника ГИБДД с ножом в Колпино

    7545
    26 комментариев

    Сотрудники полиции и СК пытаются выяснить мотивы мужчины, напавшего утром 25 сентября на наряд ГИБДД с ножом.

    Как стало известно «Фонтанке», личность мужчины установлена — это 35-летний уроженец Ленинграда. На его странице в социальных сетях указано, что он проходил обучение в Академии художеств имени Репина.

    Сам он, по предварительной информации, ничего внятного пояснить не может. Якобы находится в неадекватном состоянии. Вызвано ли оно какими-то стимуляторами — устанавливается.

    Нападение на наряд ГИБДД произошло около 10 утра на пересечении Оборонной улицы и улицы Анисимова в Колпино. Мужчина подошел к машине и стал задавать вопросы. Когда один из сотрудников вышел из автомобиля — он набросился на полицейского с ножом. Полицейский ранен.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Нападение на сотрудника полицииНожГИБДДКолпино
    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ15
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 26

    Гость25 Сен 2023 в 12:16
    Наверное просил через дорогу помочь перейти
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 12:06
    Еще один наркоман, теперь будет в тюряги рисовать, но лучше простить продержать пол года.
    +1−0
    Гость25 Сен 2023 в 12:00
    Сотрудника ГИБДД с ножом? Или напал с ножом?
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close