СК показал момент нападения с ножом на полицейского в Колпино. Видео

Следственный комитет опубликовал запись с камер наблюдения, на которой запечатлен момент нападения человека с ножом на сотрудника ГИБДД в Колпино.
ГСУ Следственного комитета РФ по Петербургу
На видео можно заметить, как мужчина подбегает к стоявшему у автомобиля полицейскому и наносит ему несколько ударов ножом в спину. Инспектор оказывает злоумышленнику сопротивление.
Нападение произошло в Колпино 25 сентября около 10 утра. Мужчина подошел к машине, где сидел наряд ГИБДД. Когда один из сотрудников вышел, он напал на него с ножом. А потом заявил, что его послали Зевс и Кремль. По нашим данным, пострадавшего оставили в больнице. Лейтенант полиции, инспектор отдельного взвода ГИБДД Колпинского района, получил ранение в область шеи. Его состояние сейчас оценивается как средней тяжести.
Как стало известно «Фонтанке», личность задержанного установлена — это 35-летний уроженец Ленинграда. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения и предъявлении обвинения.