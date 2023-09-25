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    СК показал момент нападения с ножом на полицейского в Колпино. Видео

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    26 комментариев

    Следственный комитет опубликовал запись с камер наблюдения, на которой запечатлен момент нападения человека с ножом на сотрудника ГИБДД в Колпино.

    ГСУ Следственного комитета РФ по Петербургу

    На видео можно заметить, как мужчина подбегает к стоявшему у автомобиля полицейскому и наносит ему несколько ударов ножом в спину. Инспектор оказывает злоумышленнику сопротивление.

    Нападение произошло в Колпино 25 сентября около 10 утра. Мужчина подошел к машине, где сидел наряд ГИБДД. Когда один из сотрудников вышел, он напал на него с ножом. А потом заявил, что его послали Зевс и Кремль. По нашим данным, пострадавшего оставили в больнице. Лейтенант полиции, инспектор отдельного взвода ГИБДД Колпинского района, получил ранение в область шеи. Его состояние сейчас оценивается как средней тяжести.

    Как стало известно «Фонтанке», личность задержанного установлена — это 35-летний уроженец Ленинграда. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения и предъявлении обвинения.

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    Комментарии 25

    Заливщик голосовых планок25 Сен 2023 в 14:22
    Абаждите. Но, ведь, "подошел", "начал спрашивать", "сотрудник открыл дверь". И, что служивые делают в зоне остановки ОТ?
    +0−0
    27992233425 Сен 2023 в 14:17
    Хорошо что с ножом , а не с вилами ! А , на видео какой-то монтаж , на видео видно нападение в одном месте , а нож найден в другом ! Фантастика !!!
    +1−0
    Гость25 Сен 2023 в 14:03
    Без стеснения под камерой доят людей!
    +0−1
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