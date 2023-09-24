Новое обострение. В Косово погибли сербы и полицейский

В конфликте с полицией в непризнанном Косово погибли как минимум трое сербов, заявил президент Сербии Александр Вучич во время обращения к нации из-за роста напряженности в регионе.



Как заявил Вучич, и пишет pink.rs 24 сентября, двое из троих сербов «совершенно точно (погибли — прим. ред.) — от снайперского огня с большого расстояния, когда не было необходимости ликвидировать». Еще двое тяжело ранены. И есть вероятность, что погиб четвертый человек, говорит сербский лидер.

По версии сербской стороны, группа сербов из Косово и Метохии поставила два грузовика в качестве баррикад в Баньске, на севере Косово и Метохии. Прибывшая косовская полиция попыталась убрать эти баррикады, произошел конфликт с сербами, которые ставили баррикады, и погиб косовский полицейский.