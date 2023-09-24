Новое обострение. В Косово погибли сербы и полицейский

В конфликте с полицией в непризнанном Косово погибли как минимум трое сербов, заявил президент Сербии Александр Вучич во время обращения к нации из-за роста напряженности в регионе.
Как заявил Вучич, и пишет pink.rs 24 сентября, двое из троих сербов «совершенно точно (погибли — прим. ред.) — от снайперского огня с большого расстояния, когда не было необходимости ликвидировать». Еще двое тяжело ранены. И есть вероятность, что погиб четвертый человек, говорит сербский лидер.
По версии сербской стороны, группа сербов из Косово и Метохии поставила два грузовика в качестве баррикад в Баньске, на севере Косово и Метохии. Прибывшая косовская полиция попыталась убрать эти баррикады, произошел конфликт с сербами, которые ставили баррикады, и погиб косовский полицейский.
Премьер-министр «республики» Альбин Курти заявил, как пишет РБК, что отдел оперативного реагирования пограничной полиции заметил два грузовика без номерных знаков на мосту на въезде в село Баньска, которые блокировали проезд в населенный пункт. Полицейские «встретили сопротивление», двое были ранены. Их доставили в региональную больницу в Южной Митровице, где врачи констатировали смерть тяжело раненного сержанта.
Обе стороны обвиняют в произошедшем друг друга. «Организованная преступность при политической, финансовой и логической поддержке официального Белграда нападает на наше государство», — заявил Курти. «Я никоим образом не хочу оправдать убийство полицейского, да и невозможно его оправдать. Это абсолютно предосудительно и это никому не нужно, Курти — главный организатор хаоса в Косово, и здесь нет ничего общего», — ответил Вучич.