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    Новое обострение. В Косово погибли сербы и полицейский

    1991
    10 комментариев

    В конфликте с полицией в непризнанном Косово погибли как минимум трое сербов, заявил президент Сербии Александр Вучич во время обращения к нации из-за роста напряженности в регионе.

    Как заявил Вучич, и пишет pink.rs 24 сентября, двое из троих сербов «совершенно точно (погибли — прим. ред.) — от снайперского огня с большого расстояния, когда не было необходимости ликвидировать». Еще двое тяжело ранены. И есть вероятность, что погиб четвертый человек, говорит сербский лидер.

    По версии сербской стороны, группа сербов из Косово и Метохии поставила два грузовика в качестве баррикад в Баньске, на севере Косово и Метохии. Прибывшая косовская полиция попыталась убрать эти баррикады, произошел конфликт с сербами, которые ставили баррикады, и погиб косовский полицейский.

    Премьер-министр «республики» Альбин Курти заявил, как пишет РБК, что отдел оперативного реагирования пограничной полиции заметил два грузовика без номерных знаков на мосту на въезде в село Баньска, которые блокировали проезд в населенный пункт. Полицейские «встретили сопротивление», двое были ранены. Их доставили в региональную больницу в Южной Митровице, где врачи констатировали смерть тяжело раненного сержанта.

    Обе стороны обвиняют в произошедшем друг друга. «Организованная преступность при политической, финансовой и логической поддержке официального Белграда нападает на наше государство», — заявил Курти. «Я никоим образом не хочу оправдать убийство полицейского, да и невозможно его оправдать. Это абсолютно предосудительно и это никому не нужно, Курти — главный организатор хаоса в Косово, и здесь нет ничего общего», — ответил Вучич.

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    Комментарии 10

    Гость24 Сен 2023 в 23:34
    это что?
    масло везде разлито, и теперь провокаторы с факелами по периметру пошли?
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 23:33
    Только на россия не надейтесь , армяне уже попробовали , не получилось .
    +0−0
    Вячеслав Русаков24 Сен 2023 в 22:55
    Попросите русского друга - пусть проведёт маленькую победоносную СВО в Косово :))))
    +3−3
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