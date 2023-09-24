В ДНР ввели военную цензуру на телефонные разговоры и сообщения в интернете

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ, предписывающий ввести цензуру на почтовые отправления, сообщения в интернете и телефонные разговоры. Документ опубликован 24 сентября.



«Ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами», – говорится в тексте указа.



Там же сказано, что в ДНР действует комендантский час. Жителям запрещено находится на улице и в других общественных местах с понедельника до пятницы с 23:00 до 04:00 часов за исключением определенных категорий лиц. Движение транспорта в этот период запрещено без специального разрешения.

