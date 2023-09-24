В ДНР ввели военную цензуру на телефонные разговоры и сообщения в интернете

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ, предписывающий ввести цензуру на почтовые отправления, сообщения в интернете и телефонные разговоры. Документ опубликован 24 сентября.
«Ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами», – говорится в тексте указа.
Там же сказано, что в ДНР действует комендантский час. Жителям запрещено находится на улице и в других общественных местах с понедельника до пятницы с 23:00 до 04:00 часов за исключением определенных категорий лиц. Движение транспорта в этот период запрещено без специального разрешения.
Кроме того, в ДНР запрещены митинги, шествия, забастовки и массовые мероприятия, кроме тех, которые разрешит местный оперативный штаб.
Президент Владимир Путин 19 октября прошлого года подписал указ о введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Тогда он отмечал, что этот режим действовал в этих регионах до вхождения в состав России. В других областях введены «уровни реагирования». Подробнее об этом читайте здесь.