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    В ДНР ввели военную цензуру на телефонные разговоры и сообщения в интернете

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    14 комментариев

    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ, предписывающий ввести цензуру на почтовые отправления, сообщения в интернете и телефонные разговоры. Документ опубликован 24 сентября.

    «Ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами», – говорится в тексте указа.

    Там же сказано, что в ДНР действует комендантский час. Жителям запрещено находится на улице и в других общественных местах с понедельника до пятницы с 23:00 до 04:00 часов за исключением определенных категорий лиц. Движение транспорта в этот период запрещено без специального разрешения.

    Кроме того, в ДНР запрещены митинги, шествия, забастовки и массовые мероприятия, кроме тех, которые разрешит местный оперативный штаб.

    Президент Владимир Путин 19 октября прошлого года подписал указ о введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Тогда он отмечал, что этот режим действовал в этих регионах до вхождения в состав России. В других областях введены «уровни реагирования». Подробнее об этом читайте здесь.

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    Комментарии 14

    Дядя Бо24 Сен 2023 в 12:27
    Русский мир, в который так упорно стремились жители Донецка и Луганска.
    +0−0
    Заливщик голосовых планок24 Сен 2023 в 12:27
    А что случилось? Ведь все 89% на "референдуме" были "за"!
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 12:24
    вот сейчас у них иноагент? называйте все своим именами не иноагенты, а как при сталине враги народа не стесняйтесь. Вот имено так начинался 1937 год ведь убили тысячи невиных. А исчезнете вы потому что память у вас как у табурета.
    +0−0
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