Денис Пушилин избран главой ДНР

Денис Пушилин официально избран главной ДНР. Об этом 23 сентября он сам сообщил в своем телеграм-канале.
«По представлению Президента Российской Федерации сегодня был избран депутатами Народного Совета ДНР на пост Главы Донецкой Народной Республики», — написал Пушилин.
Пушилин выразил признательность Владимиру Путину «за всестороннюю поддержку». А депутатов Народного Совета и всех жителей региона поблагодарил за оказанное доверие.
На церемонии инаугурации присутствовал первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что впереди большая программа возрождения региона.
Напомним, Пушилин с 2018 по 2022 год был главой самопровозглашённой Донецкой Народной Республики и верховным главнокомандующим вооруженными силами ДНР. С октября 2022 — врио главы ДНР(как де-факто субъекта РФ).