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    Денис Пушилин избран главой ДНР

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    5 комментариев

    Денис Пушилин официально избран главной ДНР. Об этом 23 сентября он сам сообщил в своем телеграм-канале.

    «По представлению Президента Российской Федерации сегодня был избран депутатами Народного Совета ДНР на пост Главы Донецкой Народной Республики», — написал Пушилин.

    Пушилин выразил признательность Владимиру Путину «за всестороннюю поддержку». А депутатов Народного Совета и всех жителей региона поблагодарил за оказанное доверие.

    На церемонии инаугурации присутствовал первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что впереди большая программа возрождения региона.

    Напомним, Пушилин с 2018 по 2022 год был главой самопровозглашённой Донецкой Народной Республики и верховным главнокомандующим вооруженными силами ДНР. С октября 2022 — врио главы ДНР(как де-факто субъекта РФ).

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    Денис Пушилин
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    Комментарии 5

    Человек без лица23 Сен 2023 в 22:37
    Большим человеком стал бывший МММщик П. Душилин............
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 22:33
    Всё у него будет хорошо. Сколько там его квартира в Москве стоит?
    +2−0
    правду не задушишь не убьёшь!23 Сен 2023 в 22:31
    не жилец.
    +2−0
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