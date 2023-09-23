Из горящей конной академии в Ленобласти вывели 20 пони. Пожар локализован

Спасатели локализовали пожар в детской конной академии во Всеволожске на площади 1000 квадратных метров. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе МЧС России.



На место прибыли 16 спасателей на четырех пожарных машинах. Они продолжают работу.