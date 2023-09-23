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    Из горящей конной академии в Ленобласти вывели 20 пони. Пожар локализован

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    Спасатели локализовали пожар в детской конной академии во Всеволожске на площади 1000 квадратных метров. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе МЧС России.

    На место прибыли 16 спасателей на четырех пожарных машинах. Они продолжают работу.

    При пожаре никто не пострадал. Благодаря сработавшей системе пожарной сигнализации из здания самостоятельно эвакуировались 80 человек и вывели 20 пони.

    Сообщение о пожаре в академии «Рутения» поступило около двух часов дня. По словам сотрудников организации, они увидели дым на втором этаже здания, где находятся классы для занятий, и вывели детей и животных.

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    Пожар в конной академии
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