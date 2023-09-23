В Минэкономразвития рассказали, почему подорожает коммуналка в 2024 году

Плата за коммунальные услуги в России с 1 июля 2024 года вырастет на 9,8%. Это произойдет за счет удорожания газа и электроэнергии, следует из прогноза Минэкономразвития РФ о социально-экономическом развитии страны в 2024–2026 годах.



В документе отмечается, что с учетом влияния дополнительной индексации цен на газ и тарифов на электроэнергию на затраты ресурсоснабжающих организаций плата за коммунальные услуги для граждан в 2024 году вырастет на 9,8%, в 2025 году — на 5,7%, в 2026-м — на 4%.

Значимый рост в 2024 году произойдет как раз за счет индексации цен на газ и электроэнергию. Так, цены на газ для населения с июля поднимут сразу на 11,2%, тарифы на электроэнергию — на 8,9%. Для сравнения: в 2025 году их проиндексируют на 8,2% и 6% соответственно, в 2026 году — 3% и 5%.