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    В Минэкономразвития рассказали, почему подорожает коммуналка в 2024 году

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    28 комментариев

    Плата за коммунальные услуги в России с 1 июля 2024 года вырастет на 9,8%. Это произойдет за счет удорожания газа и электроэнергии, следует из прогноза Минэкономразвития РФ о социально-экономическом развитии страны в 2024–2026 годах.

    В документе отмечается, что с учетом влияния дополнительной индексации цен на газ и тарифов на электроэнергию на затраты ресурсоснабжающих организаций плата за коммунальные услуги для граждан в 2024 году вырастет на 9,8%, в 2025 году — на 5,7%, в 2026-м — на 4%.

    Значимый рост в 2024 году произойдет как раз за счет индексации цен на газ и электроэнергию. Так, цены на газ для населения с июля поднимут сразу на 11,2%, тарифы на электроэнергию — на 8,9%. Для сравнения: в 2025 году их проиндексируют на 8,2% и 6% соответственно, в 2026 году — 3% и 5%.

    В Минэке подсчитали, что для семьи из трех человек рост коммунальных тарифов выльется в дополнительные 500–550 рублей в месяц. Однако это — средний показатель по стране. Окончательный размер индексации устанавливают региональные власти.

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    Индексация тарифов
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    Комментарии 28

    Гость23 Сен 2023 в 15:32
    Потому что молча всё проглатываем.
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 15:20
    Бикоз !
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 15:08
    Чечне Газпром по решению суда списал 9 миллиардов рублей долга за газ.

    «Чеченская Республика все-таки это регион со своей историей, со своей спецификой.» - министр национальной политики респ.Чечня Джамбулат Умаров.
    +1−0
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