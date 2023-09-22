Коммуналка для семьи из трех человек подорожает на 500–550 рублей. Но только с июля 2024 года

После индексации тарифов коммуналка для семьи из трех человек подорожает на 500–550 рублей, таковы прогнозы Минэкономразвития. Но пересчитают тарифы только в июле следующего, 2024 года, сообщает 22 сентября РБК.



В 2023 году тарифы не повышались. 1 июля 2024 года впервые за полтора года будет проведена индексация платежа граждан за коммунальные услуги. Размер индексации «не превысит 9,8%», следует из материалов Минэкономразвития.

