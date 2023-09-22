Коммуналка для семьи из трех человек подорожает на 500–550 рублей. Но только с июля 2024 года

После индексации тарифов коммуналка для семьи из трех человек подорожает на
В 2023 году тарифы не повышались. 1 июля 2024 года впервые за полтора года будет проведена индексация платежа граждан за коммунальные услуги. Размер индексации «не превысит 9,8%», следует из материалов Минэкономразвития.
По оценкам аналитиков министерства, после индексации средняя сумма в квитанции для семьи из трех человек, проживающей в квартире площадью 50 квадратных метров, увеличится на
Индексация на 9,8% — предельный уровень увеличения тарифов, финальные его размеры в каждом субъекте Федерации будут утверждать региональные власти.
Как уточняет РБК, при расчетах эксперты исходили из допущения, что инфляция по итогам 2023 года составит 7,5%, а в 2024 году снизится до 4,5%.