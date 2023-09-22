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    Коммуналка для семьи из трех человек подорожает на 500–550 рублей. Но только с июля 2024 года

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    44 комментария

    После индексации тарифов коммуналка для семьи из трех человек подорожает на 500–550 рублей, таковы прогнозы Минэкономразвития. Но пересчитают тарифы только в июле следующего, 2024 года, сообщает 22 сентября РБК.

    В 2023 году тарифы не повышались. 1 июля 2024 года впервые за полтора года будет проведена индексация платежа граждан за коммунальные услуги. Размер индексации «не превысит 9,8%», следует из материалов Минэкономразвития.

    По оценкам аналитиков министерства, после индексации средняя сумма в квитанции для семьи из трех человек, проживающей в квартире площадью 50 квадратных метров, увеличится на 500–550 рублей.

    Индексация на 9,8% — предельный уровень увеличения тарифов, финальные его размеры в каждом субъекте Федерации будут утверждать региональные власти.

    Как уточняет РБК, при расчетах эксперты исходили из допущения, что инфляция по итогам 2023 года составит 7,5%, а в 2024 году снизится до 4,5%.

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    Индексация тарифов
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    Комментарии 44

    Гость22 Сен 2023 в 20:46
    А то что когда началась приватизация в ЖКХ был полный беспредел, бардак, и нужно было что-то делать, вот и придумали приватизацию, тем самым все свои проблемы свалили на людей. Квартиры, Коммуналки ваши, только решите наши проблемы, и люди решают, сделали и делают за свой счёт ремонт, не смотря на то что перед этим я имею ввиду старые дома , коммуналки. Вы знаете я не хотел но я скажу, у нас цены на коммунальные услуги повышаются дважды и замедте когда повышаются цены на путёвки на заграничные курорты.
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 20:41
    Люди!!! ВЫ СЕРЬЁЗНО???? Вы обсуждаете тут 500 руб? Гамбургер?
    +0−1
    Maik522 Сен 2023 в 20:26
    Впервые аж за полтора года...
    Какое достижение :)
    Пусть деляги посмотрят на прошлое. Как росли платежи в СССР и поучатся.
    +1−0
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