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    В Urent пообещали навсегда заблокировать самокатчика, сбившего пожилую женщину на севере Петербурга

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    4 комментария

    Самокатчик, сбивший пожилую женщину 21 сентября в Приморском районе Петербурга, будет навсегда заблокирован, заявили «Фонтанке» в пресс-службе кикшерингового сервиса Urent. Осталось только установить его личность. Отметим, что в момент наезда на самокате находились три человека.

    «Мы сожалеем о произошедшем и сейчас работаем над установлением личности пользователей, участвовавших в ДТП. Правила сервиса и ПДД предусматривают, что ездить на одном самокате может только один человек, поэтому как только пользователь будет установлен, мы заблокируем его аккаунт навсегда. Мы ведем активную работу по выявлению подобных нарушений и ограничение доступа недобросовестных пользователей к сервису. В том числе всегда благодарны за обращения от неравнодушных жителей города, которые помогают нам в этой работе», — заявили в компании.

    В Urent добавили, что окажут всё возможное содействие правоохранительным органам по установлению участников ДТП.

    Инцидент, о котором идет речь, произошел 21 сентября около 17:15 во дворе дома 10 по улице Маршала Новикова. По словам очевидцев, трое на одном самокате сбили на большой скорости женщину 1955 года рождения. Пострадавшей оказалась заведующая пульмонологическим отделением в поликлинике.

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    Самокатчик сбилUrent
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    Комментарии 4

    28066711123 Сен 2023 в 00:02
    Самокаты нужно убирать....по улицам спокойно не пройти, ощущение что идёшь по проезжей части, особенно страшен тот момент когда тебе нужно сворачивать за угол здания. С парадной выходишь, самокаты штабелями. Все через ж...
    +0−1
    Гость23 Сен 2023 в 00:01
    Это жестокое наказание!
    +0−0
    Шиш - Злой Пук22 Сен 2023 в 23:52
    Все просто, осталось только найти.
    +0−0
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