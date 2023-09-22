В Urent пообещали навсегда заблокировать самокатчика, сбившего пожилую женщину на севере Петербурга

Самокатчик, сбивший пожилую женщину 21 сентября в Приморском районе Петербурга, будет навсегда заблокирован, заявили «Фонтанке» в пресс-службе кикшерингового сервиса Urent. Осталось только установить его личность. Отметим, что в момент наезда на самокате находились три человека.



«Мы сожалеем о произошедшем и сейчас работаем над установлением личности пользователей, участвовавших в ДТП. Правила сервиса и ПДД предусматривают, что ездить на одном самокате может только один человек, поэтому как только пользователь будет установлен, мы заблокируем его аккаунт навсегда. Мы ведем активную работу по выявлению подобных нарушений и ограничение доступа недобросовестных пользователей к сервису. В том числе всегда благодарны за обращения от неравнодушных жителей города, которые помогают нам в этой работе», — заявили в компании.