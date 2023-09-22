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    В Петербурге пройдет I краеведческий фестиваль «Тропы», посвященный Ленобласти

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    1 комментарий

    Палеонтологический туризм, мифология Севера, волонтеры-реставраторы: фестиваль «Тропы» раскинется на двух площадках Фрунзенского района. Он ориентирован на горожан, но посвящен Ленобласти и ее малоизвестным маршрутам. Бесплатно. 12+

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»
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    Много веков назад на Ладожском побережье жили великаны, их называли метелиляйнены (или мунккилайнены). Однажды девушка-великанша увидела пахаря, человека нашего роста. Рассказала о нем отцу — и тот понял, что маленькие люди их вытеснят. Татьяна Бердашева, старший научный сотрудник Музейного агентства Ленобласти, много знает о метелиляйненах — и не только о них: курирует проект «Рунола», который популяризирует наследие карелов, одного из коренных народов Ленобласти.

    Если насчет метелиляйненов у вас закрадутся сомнения (существовали ли такие), то трилобиты существовали, и этих существ возрастом 450 млн лет можно пощупать. Точнее, их окаменелости. В Путилово есть «Палеопарк России», один из его создателей Антон Барашенков расскажет, как развивается палеотуризм в Ленобласти. Маргарита Николаева поведает о последнем приюте для тех, кто точно жил. Потому что кто не жил, тот не умирает, а Маргарита, автор проекта Whatiscemetery, изучает кладбища — и расскажет об истории погостов области.

    Издатель Андрей Сыров познакомит с ижорской, вепсской и другой стародавней гастрономией, Александра Пашина сообщит, как стать волонтером-реставратором, а Николай Федоров направит на путь истинный по координатам 61°N/30°E — это Карельский перешеек и Приладожье.

    Это лишь часть спикеров, а будут еще мастер-классы: сделать открытку, монотипию, коллаж, куклу-плакушку. Так основательно Централизованная библиотечная система Фрунзенского района (это организатор) отмечает Всемирный день туризма (пусть и немного с опозданием — он 27 сентября).

    30 сентября все события будут проходить в Центральной районной библиотеке им. А. П. Чехова (ул. Турку, д. 11, к.1), а 1 октября — в библиотеке № 1 им. М. В. Фрунзе (ул. Софийская, д. 46, к. 2). Подробности программы смотрите на страничке фестиваля «Тропы» во «ВКонтакте», на некоторые события фестиваля нужно регистрироваться (бесплатно). Начало в оба дня в 13:00.

    Александра Шеромова

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 1

    Гость22 Сен 2023 в 12:35
    Можно сделать такой фестиваль в 3д очках
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