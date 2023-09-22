В Петербурге пройдет I краеведческий фестиваль «Тропы», посвященный Ленобласти

Палеонтологический туризм, мифология Севера, волонтеры-реставраторы: фестиваль «Тропы» раскинется на двух площадках Фрунзенского района. Он ориентирован на горожан, но посвящен Ленобласти и ее малоизвестным маршрутам. Бесплатно. 12+



Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Много веков назад на Ладожском побережье жили великаны, их называли метелиляйнены (или мунккилайнены). Однажды девушка-великанша увидела пахаря, человека нашего роста. Рассказала о нем отцу — и тот понял, что маленькие люди их вытеснят. Татьяна Бердашева, старший научный сотрудник Музейного агентства Ленобласти, много знает о метелиляйненах — и не только о них: курирует проект «Рунола», который популяризирует наследие карелов, одного из коренных народов Ленобласти.



Если насчет метелиляйненов у вас закрадутся сомнения (существовали ли такие), то трилобиты существовали, и этих существ возрастом 450 млн лет можно пощупать. Точнее, их окаменелости. В Путилово есть «Палеопарк России», один из его создателей Антон Барашенков расскажет, как развивается палеотуризм в Ленобласти. Маргарита Николаева поведает о последнем приюте для тех, кто точно жил. Потому что кто не жил, тот не умирает, а Маргарита, автор проекта Whatiscemetery, изучает кладбища — и расскажет об истории погостов области.



Издатель Андрей Сыров познакомит с ижорской, вепсской и другой стародавней гастрономией, Александра Пашина сообщит, как стать волонтером-реставратором, а Николай Федоров направит на путь истинный по координатам 61°N/30°E — это Карельский перешеек и Приладожье.



Это лишь часть спикеров, а будут еще мастер-классы: сделать открытку, монотипию, коллаж, куклу-плакушку. Так основательно Централизованная библиотечная система Фрунзенского района (это организатор) отмечает Всемирный день туризма (пусть и немного с опозданием — он 27 сентября).



30 сентября все события будут проходить в Центральной районной библиотеке им. А. П. Чехова ( ул. Турку , д. 11 , к.1 ), а 1 октября — в библиотеке № 1 им. М. В. Фрунзе ( ул. Софийская , д. 46, к. 2 ). Подробности программы смотрите на страничке фестиваля «Тропы» во «ВКонтакте», на некоторые события фестиваля нужно регистрироваться (бесплатно). Начало в оба дня в 13:00.

Александра Шеромова

