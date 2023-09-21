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    В Туле после «хлопка» без света остались 5 тысяч человек

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    В Туле вечером 21 сентября погас свет в домах, где проживают 4832 жителя, из которых почти полтысячи — это дети. Об этом со ссылкой на информацию городской диспетчерской службы сообщает РИА Новости. Без света остались дома в Зареченском районе города, в частности, на Заварной улице, а также улицах Карпова и Максима Горького.

    Ранее по телеграм-каналам распространилась неподтвержденная информация о том, что перед тем, как дома были обесточены, якобы был слышен громкий хлопок, схожий со взрывом.

    В МЧС заявили, что причиной отключения света в Туле стала техническая неисправность, авария на момент публикации ликвидирована.

    По данным ТАСС, электричество отключали на шести улицах.

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    ТулаОтключение электричества
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    Комментарии 3

    Гость21 Сен 2023 в 23:33
    бавовна😁 [Пародия]
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