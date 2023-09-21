В Туле после «хлопка» без света остались 5 тысяч человек

В Туле вечером 21 сентября погас свет в домах, где проживают 4832 жителя, из которых почти полтысячи — это дети. Об этом со ссылкой на информацию городской диспетчерской службы сообщает РИА Новости. Без света остались дома в Зареченском районе города, в частности, на Заварной улице, а также улицах Карпова и Максима Горького.



Ранее по телеграм-каналам распространилась неподтвержденная информация о том, что перед тем, как дома были обесточены, якобы был слышен громкий хлопок, схожий со взрывом.



В МЧС заявили, что причиной отключения света в Туле стала техническая неисправность, авария на момент публикации ликвидирована.