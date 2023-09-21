Пугающий дисбаланс. В правительстве озаботились уменьшением 30–39-летних работников

На российском рынке труда из-за демографии категория работников в возрасте от 30 до 39 лет сокращается на 30%. Они наиболее востребованы в экономике страны. Об этом со ссылкой на слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщает «Интерфакс».

На фоне сокращения этой категории, которая, как пояснила Голикова, наиболее готова к изменениям, растет количество более молодых работников и, наоборот, персонала постарше.