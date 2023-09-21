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    Пугающий дисбаланс. В правительстве озаботились уменьшением 30–39-летних работников

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    На российском рынке труда из-за демографии категория работников в возрасте от 30 до 39 лет сокращается на 30%. Они наиболее востребованы в экономике страны. Об этом со ссылкой на слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщает «Интерфакс».

    На фоне сокращения этой категории, которая, как пояснила Голикова, наиболее готова к изменениям, растет количество более молодых работников и, наоборот, персонала постарше.

    «Нас пугает дисбаланс, который в силу демографии складывается в ближайшее время по возрастам 30–39 лет», — приводит агентство цитату вице-премьера.

    В ряде профессий также наблюдается нехватка кадров, в частности, речь идет о строительстве, промышленности, транспортной сфере, слесарном деле и фрезерном деле.

    Чиновница привела информацию, согласно которой соотношение официально зарегистрированных безработных с такими навыками и вакансий — один к тринадцати.

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