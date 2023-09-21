Пугающий дисбаланс. В правительстве озаботились уменьшением 30–39-летних работников

На российском рынке труда из-за демографии категория работников в возрасте от 30 до
На фоне сокращения этой категории, которая, как пояснила Голикова, наиболее готова к изменениям, растет количество более молодых работников и, наоборот, персонала постарше.
«Нас пугает дисбаланс, который в силу демографии складывается в ближайшее время по возрастам
В ряде профессий также наблюдается нехватка кадров, в частности, речь идет о строительстве, промышленности, транспортной сфере, слесарном деле и фрезерном деле.
Чиновница привела информацию, согласно которой соотношение официально зарегистрированных безработных с такими навыками и вакансий — один к тринадцати.