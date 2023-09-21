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    В Северной Осетии под камнепад попала группа из 11 альпинистов

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    При восхождении на вершину горы Казбек на высоте 3 100 метров под камнепад попала группа альпинистов из 11 человек. Одна из участниц получила серьезные травмы. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщила пресс-служба МЧС по Северной Осетии.

    Группа альпинистов из разных городов не была зарегистрирована в МЧС России.

    «По счастливой случайности на горе Казбек завершали тренировочный спуск трое спасателей Североосетинского поисково-спасательного отряда МЧС России», — говорится в сообщении.

    В настоящее время они изменили свой маршрут и направляются на помощь группе, потерпевшей бедствие. Также к ним еще выдвинулись пять спасателей.

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    Северная Осетия
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