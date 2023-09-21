В Северной Осетии под камнепад попала группа из 11 альпинистов

При восхождении на вершину горы Казбек на высоте 3 100 метров под камнепад попала группа альпинистов из 11 человек. Одна из участниц получила серьезные травмы. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщила пресс-служба МЧС по Северной Осетии.



Группа альпинистов из разных городов не была зарегистрирована в МЧС России.



«По счастливой случайности на горе Казбек завершали тренировочный спуск трое спасателей Североосетинского поисково-спасательного отряда МЧС России», — говорится в сообщении.



В настоящее время они изменили свой маршрут и направляются на помощь группе, потерпевшей бедствие. Также к ним еще выдвинулись пять спасателей.