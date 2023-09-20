В МЧС назвали число утонувших в России за лето

В России в период купального сезона 2023 года погибло 2 381 человек, из них 358 — дети, сообщили в пресс-службе МЧС России. Удалось спасти 714 человек, в том числе 157 детей.
Среди основных причин гибели на воде — купание в необорудованных и запрещенных местах, купание под воздействием алкоголя, купание детей без присмотра родителей.
Всего за это лето спасатели обнаружили более 5 тысяч диких пляжей. В итоге в 71 месте были оборудованы места для купания. Там, где места для купания не были оборудованы, безопасность граждан обеспечивали 722 мобильных спасательных поста.
Уточняется, что летом 2022 года в купальный сезон погибли 2 529 человек, среди которых 357 — дети.
С открытия навигации в 2023 году зафиксировано 185 происшествий с участием маломерных судов. В итоге 132 человека погибли, 42 получили травмы, еще 19 пропали без вести.
Как правило, происшествию способствовало пренебрежение использованием спасательных жилетов, выход в воду в непогоду и неумелое управление судном.
«Фонтанка» писала, что на фоне роста детской смертности на воде в Заксобрании Петербурга разработали законопроект, который запрещает несовершеннолетним купаться, рыбачить и кататься на коньках без сопровождения близких взрослых родственников.