В МЧС назвали число утонувших в России за лето

В России в период купального сезона 2023 года погибло 2 381 человек, из них 358 — дети, сообщили в пресс-службе МЧС России. Удалось спасти 714 человек, в том числе 157 детей.

Среди основных причин гибели на воде — купание в необорудованных и запрещенных местах, купание под воздействием алкоголя, купание детей без присмотра родителей.

Всего за это лето спасатели обнаружили более 5 тысяч диких пляжей. В итоге в 71 месте были оборудованы места для купания. Там, где места для купания не были оборудованы, безопасность граждан обеспечивали 722 мобильных спасательных поста.