Детям в Петербурге хотят запретить купаться, рыбачить и кататься на лодке без присмотра взрослых

На фоне роста детской смертности на воде в Заксобрании Петербурга разработали законопроект, который запрещает несовершеннолетним купаться, рыбачить и кататься на коньках без сопровождения близких взрослых родственников. Об этом «Фонтанке» 25 августа сообщил депутат от «Единой России» Денис Четырбок.
Депутат отметил, что несмотря на регулярные призывы МЧС ко взрослым следить за детьми, особенно если те заходят в воду, трагедий меньше не становится — напротив, статистика только возрастает.
«Разработали с коллегами проект закона, который предусматривает полный запрет детям до 18 лет купаться без присмотра взрослых — родителей или совершеннолетних близких родственников», — рассказал парламентарий.
Под запрет, согласно тексту, могут попасть также и другие активности на воде, в том числе и зимние: прыжки в воду, катание на лодке, рыбалка, катание на коньках и лыжах. Авторы предлагают распространить запрет на все водоемы в черте города: озера, пруды, карьеры, реки и каналы.
«Подчеркну, главная функция инициативы — воспитательная. Отчетливо понимаем, что на каждый водоем по проверяющему не поставишь, особое значение здесь имеет бдительность взрослых, окружающих, прежде всего — родителей», — пояснил Четырбок.
В настоящее время проект закона направлен на заключение в специально созданную в Петербурге экспертную комиссию, которая предварительно отсматривает все предложения по ограничению мест нахождения несовершеннолетних. В ЗакС законопроект поступит после получения заключения комиссии.
Ранее ГУ МЧС сообщало, что с начала года в Петербурге на воде погибли 11 детей. Для сравнения, за весь 2022 год год утонули двое детей. Ведомство призывает родителей усилить контроль за детьми.