Детям в Петербурге хотят запретить купаться, рыбачить и кататься на лодке без присмотра взрослых

На фоне роста детской смертности на воде в Заксобрании Петербурга разработали законопроект, который запрещает несовершеннолетним купаться, рыбачить и кататься на коньках без сопровождения близких взрослых родственников. Об этом «Фонтанке» 25 августа сообщил депутат от «Единой России» Денис Четырбок.



Депутат отметил, что несмотря на регулярные призывы МЧС ко взрослым следить за детьми, особенно если те заходят в воду, трагедий меньше не становится — напротив, статистика только возрастает.



«Разработали с коллегами проект закона, который предусматривает полный запрет детям до 18 лет купаться без присмотра взрослых — родителей или совершеннолетних близких родственников», — рассказал парламентарий.

