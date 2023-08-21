В Петербурге стали чаще тонуть дети. Счёт жертв пошёл на второй десяток

Петербургские спасатели призывают родителей усилить контроль за детьми, особенно в период летних каникул. В этом году жертв купального сезона кратно больше, чем в прошлом.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу 21 августа, трёхлетний мальчик, которого накануне достали из Гореловского озера, стал одиннадцатым ребёнком, погибшим на городских водоёмах с начала года.
Для сравнения: с начала летнего сезона 2022 года погибло 34 человека, двое из них дети. Спасены были шестеро детей и 32 взрослых.
В этом году с начала июня погибших детей уже девять, всего утонули 31 человек. Спасти удалось 37, в том числе шестерых детей.
В воскресенье в Гореловском озере утонул трёхлетний мальчик. Он отдыхал с матерью на берегу, но на некоторое время остался без присмотра. В МЧС рассказали, что ребёнок провёл продолжительное время под водой. Реанимационные действия не увенчались успехом.