Водителя самосвала, задавившего самокатчика на Малоохтинском, отправили под арест

В Петербурге избрали меру пресечения водителю самосвала, который насмерть сбил мужчину на самокате в Красногвардейском районе два дня назад. Ему предъявлено обвинение в смертельном ДТП.



Авария произошла около 7:45 18 сентября на регулируемом перекрестке Малоохтинского проспекта с примыканием к нему Заневского проспекта. Следствие полагает, что обвиняемый ехал по проспекту на самосвале SHACMAN, принадлежащем компании-грузоперевозчику, и в нарушение ПДД и знаков, запрещающих движение тяжелых грузовиков, повернул направо на Заневский из второго ряда, сообщает 20 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. При этом водитель не убедился в безопасности маневра и, поворачивая по зеленому сигналу, не пропустил самокатчика, ехавшего в попутном направлении прямо.