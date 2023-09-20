Водителя самосвала, задавившего самокатчика на Малоохтинском, отправили под арест

В Петербурге избрали меру пресечения водителю самосвала, который насмерть сбил мужчину на самокате в Красногвардейском районе два дня назад. Ему предъявлено обвинение в смертельном ДТП.
Авария произошла около 7:45 18 сентября на регулируемом перекрестке Малоохтинского проспекта с примыканием к нему Заневского проспекта. Следствие полагает, что обвиняемый ехал по проспекту на самосвале SHACMAN, принадлежащем компании-грузоперевозчику, и в нарушение ПДД и знаков, запрещающих движение тяжелых грузовиков, повернул направо на Заневский из второго ряда, сообщает 20 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. При этом водитель не убедился в безопасности маневра и, поворачивая по зеленому сигналу, не пропустил самокатчика, ехавшего в попутном направлении прямо.
Момент ДТП попал на видео. Неустановленный мужчина на самокате попытался увернуться, но не сумел и угодил под колеса грузовика. От полученных травм он скончался на месте. Мужчине было лет 40–45 на вид.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). В тот же день водителю самосвала предъявили обвинение, мужчина был задержан. Суд отправил его под арест до 17 ноября.