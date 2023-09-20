Депутаты в Петербурге в первом чтении приняли законопроект, по которому маткапитал можно будет тратить на платных врачей

В Петербурге региональный материнский капитал можно будет тратить на ДМС для ребенка или оплату медицинских услуг. Соответствующий законопроект на заседании 20 сентября депутаты Заксобрания приняли в первом чтении.
Авторами законопроекта выступили депутаты Марина Макарова, Валерий Гарнец, Александр Ржаненков, Вера Сергеева и Денис Четырбок.
Как рассказала Макарова со ссылкой на данные комитета по социальной политике, с 2012 года сертификат получили
Глава фракции «Новых людей» Дмитрий Павлов поинтересовался, будет ли осуществляться контроль над тем, на что именно семья будет тратить деньги: есть риск, что медуслуги будут использовать для обналичивания средств. Макарова ответила утвердительно.
Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский задал вопрос: не проще ли предоставить эти выплаты семьям, чтобы граждане сами решали, на что потратить, например на питание, одежду, еду для матери, а не только на установленный законом список. Макарова считает, что регламент трат необходим, чтобы деньги «не растворились», а были потрачены на детей.
Ранее ЗакС поддержал возможность тратить материнский капитал на газификацию.