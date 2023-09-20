Депутаты в Петербурге в первом чтении приняли законопроект, по которому маткапитал можно будет тратить на платных врачей

В Петербурге региональный материнский капитал можно будет тратить на ДМС для ребенка или оплату медицинских услуг. Соответствующий законопроект на заседании 20 сентября депутаты Заксобрания приняли в первом чтении.

Авторами законопроекта выступили депутаты Марина Макарова, Валерий Гарнец, Александр Ржаненков, Вера Сергеева и Денис Четырбок.