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    Депутаты в Петербурге в первом чтении приняли законопроект, по которому маткапитал можно будет тратить на платных врачей

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    В Петербурге региональный материнский капитал можно будет тратить на ДМС для ребенка или оплату медицинских услуг. Соответствующий законопроект на заседании 20 сентября депутаты Заксобрания приняли в первом чтении.

    Авторами законопроекта выступили депутаты Марина Макарова, Валерий Гарнец, Александр Ржаненков, Вера Сергеева и Денис Четырбок.

    Как рассказала Макарова со ссылкой на данные комитета по социальной политике, с 2012 года сертификат получили 63 473 семьи. Из них почти половина, 29 265 человек, сертификат никак не реализовали, так как не нашли подходящий способ применения. Авторы предложили разрешить тратить сертификат полностью или частично на уплату страховых взносов, на ДМС ребенка или на получение ребенком платных медуслуг.

    Глава фракции «Новых людей» Дмитрий Павлов поинтересовался, будет ли осуществляться контроль над тем, на что именно семья будет тратить деньги: есть риск, что медуслуги будут использовать для обналичивания средств. Макарова ответила утвердительно.

    Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский задал вопрос: не проще ли предоставить эти выплаты семьям, чтобы граждане сами решали, на что потратить, например на питание, одежду, еду для матери, а не только на установленный законом список. Макарова считает, что регламент трат необходим, чтобы деньги «не растворились», а были потрачены на детей.

    Ранее ЗакС поддержал возможность тратить материнский капитал на газификацию.

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