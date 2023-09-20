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    ФСБ: в Барнауле местный житель отравил воду для мобилизованных

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    Житель Барнаула отравил воду, которая предназначалась для мобилизованных. Он снял процесс на видео и отправил его украинцам, утверждает ФСБ.

    Сообщение об аресте барнаульца распространено ФСБ 20 сентября. Сообщается, что так житель Алтайского края хотел помочь ВСУ. Процесс загрязнения воды он снял на видео и отправил неким собеседникам на территории Украины.

    Отмечается, что вода должна была быть отправлена в зону проведения СВО, но мобилизованные выпить ее не успели.

    Как именно была отравлена вода, ФСБ не сообщает. Уголовные дела возбуждены по статьям о покушении на госизмену и покушению на теракт.

    ЛАЙК5
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