«Просыпаются ночью и ищут автомат». Психолог — о том, на что жалуются вернувшиеся из зоны боевых действий военные

Военные, которые вернулись из зоны конфликта с Украиной, на психологических консультациях чаще всего жалуются на недоверие к обществу и сложности в возвращении к мирной жизни. Об этом 19 августа рассказал психолог Виктор Ткачев, принимающий экс-военнослужащих в фонде «Защитники Отечества».
«Они себя и хотят здесь найти, но обществу не доверяют. Когда они попадают туда, все ценности, которые были здесь важными [в зоне боевых действий], становятся смерти подобны. Если он здесь дружил, был добрым, отзывчивым… Рубаха-парень что, пойдет на противника? Да нет, конечно. Он резко перестраивается, для психики это слом. Сюда возвращается сломленным», — рассказал Ткачев во время встречи с главой фонда Анной Цивилевой.
По словам медицинского психолога, военные также страдают от симптомов ПТСР: «Многие жалуются, что просыпаются ночью и ищут автомат. Легче становится, если, скажем, употребляют алкоголь…».
«Фонтанке» Ткачев рассказал, что обычно проводит несколько консультаций в фонде, а при необходимости перенаправляет бывших военнослужащих в ПНД. Психолог заверил, что фонд «никого не бросает», но в практике Ткачева были случаи, когда военные уже после получения помощи снова возвращались в зону боевых действий из-за трудностей с социализацией.
Об открытии федерального фонда «Защитники Отечества» в конце мая рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам, уже тогда были набраны сотрудники с опытом в социальной сфере. На федеральном уровне фонд возглавляет супруга губернатора Кузбасса Анна Цивилева. Центральный офис фонда со 130 сотрудниками базируется в Москве.