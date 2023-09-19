«Просыпаются ночью и ищут автомат». Психолог — о том, на что жалуются вернувшиеся из зоны боевых действий военные

Военные, которые вернулись из зоны конфликта с Украиной, на психологических консультациях чаще всего жалуются на недоверие к обществу и сложности в возвращении к мирной жизни. Об этом 19 августа рассказал психолог Виктор Ткачев, принимающий экс-военнослужащих в фонде «Защитники Отечества».



«Они себя и хотят здесь найти, но обществу не доверяют. Когда они попадают туда, все ценности, которые были здесь важными [в зоне боевых действий], становятся смерти подобны. Если он здесь дружил, был добрым, отзывчивым… Рубаха-парень что, пойдет на противника? Да нет, конечно. Он резко перестраивается, для психики это слом. Сюда возвращается сломленным», — рассказал Ткачев во время встречи с главой фонда Анной Цивилевой.