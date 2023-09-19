Чат-бот на службе у Смольного. Вместе с петербуржцами он контролирует цены на лекарства в аптеках

Комитет по тарифам Петербурга придумал способ народного контроля за лекарственным ценообразованием в аптеках с помощью Telegram-бота «ФАРМА-чек». Когда вы войдете в Telegram-канал, бот сообщит вам: «Здравствуйте! Я чат-бот комитета по тарифам Санкт-Петербурга. Знаю предельные цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП)».
В переписку следует отправить название лекарства из перечня ЖНВЛП. Следующий шаг бот подскажет — «выберите производителя и упаковку». В результате появится предельная стоимость препарата.
Зачем вам нужно ее знать? На препараты, входящие в список жизненно важных, предельные оптовые и розничные надбавки регулируются государством, а от этих надбавок, соответственно, зависит, в какую сумму он вам обойдется. По какой цене — нормальной или завышенной — его продают в вашей аптеке, непонятно, а с помощью чат-бота это можно выяснить. Если обнаружится, что цена надбавки выше установленного порога, можно сообщить об этом комитету по тарифам Петербурга, который уполномочен контролировать размеры надбавок.
В Telegram-бот можно отправить фотографию чека, адрес аптеки и свои контактные данные. Это позволит организовать проверку аптеки, а также обязать ее установить цену на препарат в соответствии с утвержденной надбавкой.
Комитет в таких сообщениях заинтересован, потому что сейчас для бизнеса в России действует мораторий на проведение контрольных (надзорных) мероприятий — плановые проверки не проводятся. А вот в ответ на жалобы граждан проведение контрольных проверок разрешается.
«Фонтанка» проверила, как работает чат-бот. Оказалось, что пока это происходит с перебоями.