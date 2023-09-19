Перекресток Заневского и Гранитной сузит реконструкция светофора

Дорожные работы, реконструкция светофора и временные ограждения с 21 сентября добавят ограничений на дорогах Красногвардейского и Курортного районов Петербурга. Схема движения изменится на четырех участках, сообщает 19 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
Временные ограждения до 26 мая 2026 года перекроют боковой проезд Малоохтинской набережной в направлении от Большеохтинского моста к Малоохтинскому мосту. Объехать участок можно будет по Комаровскому мосту, Новочеркасскому проспекту, Республиканской улице и Малоохтинской набережной.
До 15 октября ограничат движение транспорта на перекрестке Заневского проспекта и Гранитной улицы. Там проведут реконструкцию светофора.
Дорожный ремонт в «карманах» Пискаревского проспекта с 08:00 21 сентября до 08:00 23 сентября перекроет боковой проезд Пискаревского у
А из-за ремонта дорожного покрытия на Левашовском шоссе с 20:00 21 сентября до 07:00 22 сентября закроют съезд с ЗСД на Левашовское шоссе в поселке Левашово.