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    Перекресток Заневского и Гранитной сузит реконструкция светофора

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    Дорожные работы, реконструкция светофора и временные ограждения с 21 сентября добавят ограничений на дорогах Красногвардейского и Курортного районов Петербурга. Схема движения изменится на четырех участках, сообщает 19 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    Временные ограждения до 26 мая 2026 года перекроют боковой проезд Малоохтинской набережной в направлении от Большеохтинского моста к Малоохтинскому мосту. Объехать участок можно будет по Комаровскому мосту, Новочеркасскому проспекту, Республиканской улице и Малоохтинской набережной.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    До 15 октября ограничат движение транспорта на перекрестке Заневского проспекта и Гранитной улицы. Там проведут реконструкцию светофора.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Дорожный ремонт в «карманах» Пискаревского проспекта с 08:00 21 сентября до 08:00 23 сентября перекроет боковой проезд Пискаревского у дома 56 от улицы Руставели до Шафировского проспекта.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А из-за ремонта дорожного покрытия на Левашовском шоссе с 20:00 21 сентября до 07:00 22 сентября закроют съезд с ЗСД на Левашовское шоссе в поселке Левашово.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
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