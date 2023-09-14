Дорожный ремонт несколько дней будет перекрывать съезды на северной развязке ЗСД и КАД

На севере Петербурга ближайшую неделю будут перекрывать движение по нескольким съездам на развязке Западного скоростного диаметра и кольцевой автодороги. Причиной станут дорожные работы.
На сутки, с 22:00 15 сентября до 22:00 16 сентября, из-за работ по восстановлению дорожного полотна будут закрыты въезды на ЗСД с Левашовского шоссе в сторону южной развязки с КАД и поворот со съезда ЗСД к заводу «Хендэ» на Левашовское шоссе, сообщает 14 сентября пресс-служба «Магистрали северной столицы». Въезд на ЗСД с КАД в сторону трассы «Скандинавия» при этом будет работать как обычно.
Затем из-за работ за пределами магистрали с 20:00 16 сентября до 20:00 17 сентября закроют въезд с Горского шоссе на КАД Север в сторону Парашютной улицы, а с 23:00 21 сентября до 7:00 22 сентября — съезд с ЗСД на Левашовское шоссе при движении от «Скандинавии» к заводу «Хендэ».
Водителей просят учитывать перекрытия при выборе маршрута. На время работ перекрытия придется объезжать по улично-дорожной сети Петербурга.