Петербурженка заявила в полицию на мальчишек, которые стянули с ее дочери трусы и смеялись

Жительница Красносельского района Петербурга попросила полицию разобраться с мальчиками из начальной школы, которые прилюдно унизили ее 10-летнюю дочь. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 сентября.



Инцидент произошел, по словам женщины, на улице Доблести неделю назад. На детской площадке сначала один мальчик подошел к девочке и стянул с нее брюки с трусами, затем эти же действия повторил его товарищ. Школьница рыдала, одевалась, но хулиганы снова стаскивали с нее штаны. В итоге у девочки случилась истерика, в слезах она обо всем рассказала маме.