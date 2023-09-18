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    Петербурженка заявила в полицию на мальчишек, которые стянули с ее дочери трусы и смеялись

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    Жительница Красносельского района Петербурга попросила полицию разобраться с мальчиками из начальной школы, которые прилюдно унизили ее 10-летнюю дочь. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 сентября.

    Инцидент произошел, по словам женщины, на улице Доблести неделю назад. На детской площадке сначала один мальчик подошел к девочке и стянул с нее брюки с трусами, затем эти же действия повторил его товарищ. Школьница рыдала, одевалась, но хулиганы снова стаскивали с нее штаны. В итоге у девочки случилась истерика, в слезах она обо всем рассказала маме.

    Петербурженка настаивает на проведении проверки по данному факту.

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