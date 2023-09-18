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    «Пересядем все». Совет Госдумы единогласно решил — депутаты должны ездить только на российских авто

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    Совет Госдумы РФ единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей, произведенных в России, сообщает 18 сентября официальный сайт нижней палаты парламента.

    Уточняется, что Совет Государственной Думы обсудил вопрос о закреплении за депутатами автотранспорта «для осуществления полномочий в регионе».

    «Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России», — сказано в сообщении.

    Как ранее сообщал спикер парламента Вячеслав Володин, Дума уже начала производить замену автотранспорта, используемого в служебных целях в Москве, «по мере его выбытия» — только на отечественные марки.

    По мнению Володина, «эти решения помогут развитию российского автопрома. А бюджетные средства останутся в стране».

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    АвтоДепутаты ГосдумыРоссийские авто
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