«Пересядем все». Совет Госдумы единогласно решил — депутаты должны ездить только на российских авто

Совет Госдумы РФ единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей, произведенных в России, сообщает 18 сентября официальный сайт нижней палаты парламента.



Уточняется, что Совет Государственной Думы обсудил вопрос о закреплении за депутатами автотранспорта «для осуществления полномочий в регионе».



«Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России», — сказано в сообщении.



Как ранее сообщал спикер парламента Вячеслав Володин, Дума уже начала производить замену автотранспорта, используемого в служебных целях в Москве, «по мере его выбытия» — только на отечественные марки.

