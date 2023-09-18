На севере КАД перекроют еще 5 км внутреннего кольца. Все поедут по внешнему

На севере кольцевой автодороги Петербурга, между развязками с Приморским шоссе и ЗСД, где идет реконструкция, до середины октября изменится схема организации движения. Двухкилометровый участок, где водителям приходится в обе стороны тесниться по внешнему кольцу, увеличат до 7 километров.
С 21 сентября по 12 октября внутреннее кольцо КАД будет полностью закрыто для движения на участке с нулевого по 7-й километр, сообщает 18 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Транспорт перепустят на внешнее кольцо, и движение в обе стороны будет осуществляться только по нему — по одной полосе в каждом направлении.
Напомним, что с 14 августа такая схема действует на участке с нулевого по 2-й километр КАД. Сейчас между Приморским шоссе и ЗСД кольцевую расширяют до шести полос. Всего планируется реконструировать 11 километров КАД. Работы ведет АО ВАД. Завершить их должны 31 августа 2026 года.