У развязки КАД с Приморским шоссе на 2 месяца полностью перекроют внутреннее кольцо

Новый этап дорожных работ добавит пробок на севере кольцевой автодороги Петербурга. На внутреннем кольце начнут расширять двухкилометровый участок у развязки с Приморским шоссе. Потоки в обе стороны уместят на внешнем кольце.
С 14 августа по 15 октября на участке с нулевого по 2-й километр КАД будет полностью закрыто внутреннее кольцо, а транспорт с него перепустят на внешнее кольцо, сообщает 3 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение на участке будет осуществляться только по внешнему кольцу по одной полосе в каждом направлении.
На севере КАД АО «ВАД» предстоит расширить до шести полос 11-километровый участок кольцевой. С середины апреля работы ведутся на участке внешнего кольца с нулевого по 10-й километр. Движение перепускают по внутреннему кольцу. Все работы, согласно контракту, должны закончить к 31 августа 2026 года.