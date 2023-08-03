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    У развязки КАД с Приморским шоссе на 2 месяца полностью перекроют внутреннее кольцо

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    2 комментария
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Новый этап дорожных работ добавит пробок на севере кольцевой автодороги Петербурга. На внутреннем кольце начнут расширять двухкилометровый участок у развязки с Приморским шоссе. Потоки в обе стороны уместят на внешнем кольце.

    С 14 августа по 15 октября на участке с нулевого по 2-й километр КАД будет полностью закрыто внутреннее кольцо, а транспорт с него перепустят на внешнее кольцо, сообщает 3 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение на участке будет осуществляться только по внешнему кольцу по одной полосе в каждом направлении.

    На севере КАД АО «ВАД» предстоит расширить до шести полос 11-километровый участок кольцевой. С середины апреля работы ведутся на участке внешнего кольца с нулевого по 10-й километр. Движение перепускают по внутреннему кольцу. Все работы, согласно контракту, должны закончить к 31 августа 2026 года.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Комментарии 2

    Гость03 Авг 2023 в 14:52
    😳🙈
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