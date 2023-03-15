На КАД между ЗСД и Приморским шоссе на полгода закроют внешнее кольцо

С середины весны водителей в Петербурге ждет крупное перекрытие на КАД. Полгода на участке между ЗСД и Приморским шоссе транспорт в обе стороны будет ехать по внутреннему кольцу.

С 15 апреля по 15 октября на участке с нулевого по 10-й километр КАД, между развязками с ЗСД и Приморским шоссе, транспорт с внешнего кольца будут перепускать по внутреннему, сообщает 15 марта пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение по внутреннему кольцу будет осуществляться по одной полосе в каждую сторону.