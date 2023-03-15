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    На КАД между ЗСД и Приморским шоссе на полгода закроют внешнее кольцо

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    С середины весны водителей в Петербурге ждет крупное перекрытие на КАД. Полгода на участке между ЗСД и Приморским шоссе транспорт в обе стороны будет ехать по внутреннему кольцу.

    С 15 апреля по 15 октября на участке с нулевого по 10-й километр КАД, между развязками с ЗСД и Приморским шоссе, транспорт с внешнего кольца будут перепускать по внутреннему, сообщает 15 марта пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение по внутреннему кольцу будет осуществляться по одной полосе в каждую сторону.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На КАД начнется реконструкция северного участка. В рамках госконтракта подрядчик АО «ВАД» должен будет расширить 11-километровый участок кольцевой до шести полос. Завершить работы должны 31 августа 2026 года.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    ПетербургКАДПерекрытие движения
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