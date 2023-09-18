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    Предлагал деньги, лез под одежду, а потом начал угрожать. В Петербурге на детской площадке задержали мужчину-прилипалу

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    Сотрудники Росгвардии задержали в Невском районе мужчину, который приставал к детям на площадке.

    Как сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и области, к патрулю ОВО на Искровском проспекте накануне около половины шестого вечера подбежала перепуганная 13-летняя девочка. Она рассказала, что к ней и её подругам на детской площадке неподалеку пристает нетрезвый мужчина. Он якобы предлагал им деньги, если они пойдут с ним. Пытался залезть руками под одежду. Когда девочки решили уйти, он начал их преследовать и угрожать.

    Росгвардейцы задержали у площадки 24-летнего нетрезвого гражданина. Его доставили в 75-й отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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    Детская площадкаПриставал к детямРосгвардияЗадержание
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