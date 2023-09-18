Эрдоган предложил Илону Маску открыть в Турции завод Tesla

Президент Турции Тайип Эрдоган и бизнесмен Илон Маск провели встречу в Турецком доме в Нью-Йорке, передаёт 18 сентября ТАСС со ссылкой на сообщение управления по делам общественности при президенте Турции в соцсети X (ранее Twitter).



Эрдоган призвал Маска открыть в Турции завод по производству электромобилей Tesla (сейчас у компании шесть заводов в разных странах), а также отметил возможные перспективы сотрудничества с компанией SpaceX в рамках космической программы Турции. Кроме того, он рассказал Маску о национальной стратегии в области искусственного интеллекта.

