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    Эрдоган предложил Илону Маску открыть в Турции завод Tesla

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    Президент Турции Тайип Эрдоган и бизнесмен Илон Маск провели встречу в Турецком доме в Нью-Йорке, передаёт 18 сентября ТАСС со ссылкой на сообщение управления по делам общественности при президенте Турции в соцсети X (ранее Twitter).

    Эрдоган призвал Маска открыть в Турции завод по производству электромобилей Tesla (сейчас у компании шесть заводов в разных странах), а также отметил возможные перспективы сотрудничества с компанией SpaceX в рамках космической программы Турции. Кроме того, он рассказал Маску о национальной стратегии в области искусственного интеллекта.

    Эрдоган и Маск уже встречались, например в прошлом году во время финального матча чемпионата мира по футболу в Катаре.

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