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    «Ведомости»: экс-глава Роскосмоса Рогозин может стать сенатором от Запорожской области

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    Бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин является одним из кандидатов на место сенатора от Запорожской области. Об этом 17 сентября пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента.

    Один из собеседников газеты отметил, что Рогозину как человеку, который давно «демонстрировал желание работать в новых регионах», нашли должность. Предположительно, он может стать сенатором от главы региона Евгения Балицкого. Источник добавил, что Рогозин может представлять регион в Совете Федерации, после чего «пойти на вырост».

    Подчеркивается также, что Рогозин — не единственная кандидатура на эту должность. По данным собеседника «Ведомостей», окончательно всё станет известно в среду — четверг.

    Сам Рогозин ситуацию не комментировал.

    В ноябре 2022 года Дмитрий Рогозин заявил, что возглавляет инспекторскую группу военных советников, которые занимаются военно-технической поддержкой подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях. Группа называется «Царские волки» — это отсылка к русским добровольческим отрядам, созданным в Югославии в ноябре 1992 года. Рогозин сам участвовал в качестве добровольца в Приднестровском и Боснийском конфликтах.

    21 декабря он получил ранение после обстрела в Донецке. Осколок вошёл ему выше правой лопатки недалеко от позвоночника. В тот вечер Рогозин находился в ресторане «Шеш-Беш» на первом этаже гостиницы, где отмечал свой день рождения. По его мнению, информацию о его пребывании в этой гостинице «кто-то слил». Помимо него, при обстреле пострадали тогдашний председатель правительства ДНР Виталий Хоценко (ныне врио губернатора Омской области), военные советники и персонал гостиницы, два человека погибли.

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