«Ведомости»: экс-глава Роскосмоса Рогозин может стать сенатором от Запорожской области

Бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин является одним из кандидатов на место сенатора от Запорожской области. Об этом 17 сентября пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента.



Один из собеседников газеты отметил, что Рогозину как человеку, который давно «демонстрировал желание работать в новых регионах», нашли должность. Предположительно, он может стать сенатором от главы региона Евгения Балицкого. Источник добавил, что Рогозин может представлять регион в Совете Федерации, после чего «пойти на вырост».

