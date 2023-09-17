Петербурженка привела к врачу шестилетнюю дочь со следами удушения на шее. Девочку забрали от бабушки

Полицейские разбираются в обстоятельствах, при которых пострадал шестилетний ребенок в Кировском районе Петербурга. Девочка вступила в небезопасный контакт со знакомым бабушки.



Как стало известно «Фонтанке» 17 сентября, накануне вечером в травмпункт обратилась женщина с ребенком. У шестилетней девочки врач зафиксировал следы удушения на шее. По словам матери, дочка гостила у бабушки в квартире на улице Возрождения. Девочку придушил знакомый пенсионерки. После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой.