«Виноват — отвечай!» Бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин прокомментировал уголовное дело родственника

Накануне Красногвардейский суд отправил под домашний арест Александра Албина, сотрудника «Мостотреста», обвиняемого в получении взяток за покровительство по службе. Фигурант — родственник бывшего вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, 16 сентября он дал комментарий «Фонтанке» по поводу этой ситуации.
«Я при чем? Ни следователь, ни прокурор, ни адвокат. Правда, сумма злоупотребления, скажу честно, меня смущает. Какой-то паноптикум. И все равно плохо! Комментарий могу дать. А в чем смысл? Маховик правосудия неудержим. Виноват — отвечай! Вор должен сидеть в тюрьме. И не важно, министр ты или рабочий. Но вину необходимо доказать в суде, это базовый принцип правосудия — презумпция невиновности. Быть честным означает всегда оставаться законопослушным», — заявил Игорь Албин.
Он также напомнил о своей работе в Смольном: «Меня много раз пытались обвинить в разных проступках и даже преступлениях. Всегда отвечал злопыхателям: «Ответьте на два вопроса: у кого украл Игорь Албин и где спрятал? Находите и забирайте все, кроме квартиры, машины, дачи. Это имущество отражено в моих открытых налоговых декларациях». Все по классике: я мзды не беру, за Державу обидно», — подчеркнул бывший вице-губернатор.
Напомним, по версии следствия, Александр Албин, будучи начальником управления механизации СПб ГБУ «Мостотрест», на протяжении четырех лет требовал у сотрудников деньги за покровительство. При получении 7 тысяч рублей его и задержали.