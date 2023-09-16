В Петербурге суд запер дома сотрудника «Мостотреста», обвиняемого в получении взятки

Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для сотрудника «Мостотреста» Александра Албина. Мужчину обвиняют в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Следствие считает, что Албин, будучи начальником управления механизации, требовал от подчиненных ежемесячные 7 тысяч рублей за покровительство по службе. После получения очередной суммы мужчину задержали. Деньги, которые были переданы Албину, якобы предназначались не только ему, но и одному из руководителей «Мостотреста».