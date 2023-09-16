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    В Петербурге суд запер дома сотрудника «Мостотреста», обвиняемого в получении взятки

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    Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для сотрудника «Мостотреста» Александра Албина. Мужчину обвиняют в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Следствие считает, что Албин, будучи начальником управления механизации, требовал от подчиненных ежемесячные 7 тысяч рублей за покровительство по службе. После получения очередной суммы мужчину задержали. Деньги, которые были переданы Албину, якобы предназначались не только ему, но и одному из руководителей «Мостотреста».

    По данным «Фонтанки», сотрудник является не просто однофамильцем бывшего вице-губернатора города Игоря Албина.

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