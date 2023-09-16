Skyeng извинилась за рекламу с военным после возмущений Хинштейна

Онлайн-школа Skyeng принесла извинения за рекламу с изображением военного, на которую обратил внимание глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Об этом 15 сентября сообщает РБК.
На рекламе изображен сидящий мужчина в военной форме. «Больше года не виделся с друзьями, которые уехали, и безумно скучаешь по ним? Английский + IT — топовое сочетание, которое поможет получить зарубежный оффер», — гласит подпись к баннеру.
«Наша команда считает инцидент непозволительным и приносит извинения за несовершенство процессов внутри компании. Произошедшее стало для нас уроком на будущее», — сказали в пресс-службе компании. Рекламный сюжет в Skyeng назвали «непозволительным креативом».
Ранее Хинштейн раскритиковал рекламу в своем телеграм-канале и пообещал направить запросы в ФАС: «Читается это так: пока твои друзья воюют, учи английский, получай зарубежный оффер и уезжай из России. <...> Надеюсь, администрация Skyeng сумеет объяснить, какой смысл они вкладывают в эту рекламу и почему защита Отечества противопоставляется трудоустройству за границей».