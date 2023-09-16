Skyeng извинилась за рекламу с военным после возмущений Хинштейна

Онлайн-школа Skyeng принесла извинения за рекламу с изображением военного, на которую обратил внимание глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Об этом 15 сентября сообщает РБК.

На рекламе изображен сидящий мужчина в военной форме. «Больше года не виделся с друзьями, которые уехали, и безумно скучаешь по ним? Английский + IT — топовое сочетание, которое поможет получить зарубежный оффер», — гласит подпись к баннеру.