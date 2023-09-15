В Подмосковье девочке оторвало пальцы эскалатором торгового центра

Жуткий случай произошел в одном из торговых центров подмосковного Реутова. Как пишет 15 сентября портал MSK1.RU, родители вместе с четырехлетней дочерью шли из детского магазина с новыми игрушками.

Внезапно они услышали крик. Оказалось, ребенок попытался взбежать вверх по эскалатору, который работал на спуск. Прокуратура Московской области публикует кадры с камеры наблюдения. На них видно, как все случилось. Девочка упала, и её рука застряла между ступенями.

