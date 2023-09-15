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    В Подмосковье девочке оторвало пальцы эскалатором торгового центра

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    15 комментариев

    Жуткий случай произошел в одном из торговых центров подмосковного Реутова. Как пишет 15 сентября портал MSK1.RU, родители вместе с четырехлетней дочерью шли из детского магазина с новыми игрушками.

    Внезапно они услышали крик. Оказалось, ребенок попытался взбежать вверх по эскалатору, который работал на спуск. Прокуратура Московской области публикует кадры с камеры наблюдения. На них видно, как все случилось. Девочка упала, и её рука застряла между ступенями.

    Прокуратура Московской области

    «Полиция проводит проверку. Девочка госпитализирована», — сообщили MSK1.RU в пресс-службе МВД по Московской области.

    По предварительным данным, девочке пришлось ампутировать три пальца на левой руке.

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    Девочке оторвало пальцы
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    Комментарии 15

    Гость15 Сен 2023 в 21:04
    Жаль, что только пальцы.
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