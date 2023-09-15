Умер колумбийский художник Фернандо Ботеро

Фернандо Ботеро, художник и скульптор из Колумбии, ушел из жизни в возрасте
«Он очень плохо себя чувствовал последние пять дней, потому что заболел пневмонией», — рассказала его дочь Лина Ботеро. Она заявила, что отец прожил необыкновенную жизнь и ушел из жизни вовремя.
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что умер «художник наших традиций и наших недостатков».
Ботеро родился в Медельине, в центральной части Колумбии, 19 апреля 1932 года. Он отличался способностью изображать людей с пышными изгибами и почти сюрреалистическими формами. Он придавал своим картинам и скульптурам атмосферу магического реализма, подобную той, что создавалась в произведениях известного колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса.