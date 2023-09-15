Умер колумбийский художник Фернандо Ботеро

Фернандо Ботеро, художник и скульптор из Колумбии, ушел из жизни в возрасте 91 года в своем доме в Монако. Об этом 15 сентября сообщает итальянская газета La Stampa.

«Он очень плохо себя чувствовал последние пять дней, потому что заболел пневмонией», — рассказала его дочь Лина Ботеро. Она заявила, что отец прожил необыкновенную жизнь и ушел из жизни вовремя.