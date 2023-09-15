Набиуллина: ограничение рублевых переводов россиян за границу неэффективно

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что в настоящее время обсуждаются возможные ограничения валютного оборота, но такое решение, по ее словам, в значительной степени зависит от правительства. Она подчеркнула, что считает ограничения на вывод рублей малоэффективной мерой. Заявление было сделано 15 сентября после заседания совета директоров ЦБ.



«Вопрос валютных ограничений обсуждается в настоящее время. Это в значительной мере решение правительства. Что касается позиции Центробанка, если необходимо воздействовать на потоки капитала, влияющие на курс, лучше это делать через экономические меры, а не административные», — цитирует Набиуллину «Коммерсант».