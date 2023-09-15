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    Набиуллина: ограничение рублевых переводов россиян за границу неэффективно

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    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что в настоящее время обсуждаются возможные ограничения валютного оборота, но такое решение, по ее словам, в значительной степени зависит от правительства. Она подчеркнула, что считает ограничения на вывод рублей малоэффективной мерой. Заявление было сделано 15 сентября после заседания совета директоров ЦБ.

    «Вопрос валютных ограничений обсуждается в настоящее время. Это в значительной мере решение правительства. Что касается позиции Центробанка, если необходимо воздействовать на потоки капитала, влияющие на курс, лучше это делать через экономические меры, а не административные», — цитирует Набиуллину «Коммерсант».

    Она подчеркнула, что экономические меры включают в себя увеличение привлекательности рублевых сбережений и создание стимулов для компаний продавать выручку для текущих расходов, вместо того чтобы брать «избыточные кредиты».

    Также Набиуллина выразила несогласие с предложением главы ВТБ Андрея Костина о введении лимита на перевод средств в рублях за границу на уровне 100 миллионов рублей в месяц, считая, что такая мера не будет эффективной.

    Добавим, что в марте 2022 года Банк России ввел ограничения на покупку и снятие наличной валюты, а со 2 марта 2022 года действует запрет на вывоз за границу наличной валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов на одного человека, и на данный момент это решение не пересматривается, как заявила Эльвира Набиуллина в феврале 2023 года.

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