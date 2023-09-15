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    Киносъемки сузят дорогу у метро «Московская» и перекроют движение в Петергофе

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    Съемки сериала и многосерийного фильма внесут изменения в съему движения в Петербурге в ближайшие выходные, 16 и 17 сентября. В субботу водителей ждут ограничения в Московском районе города, а в воскресенье — в Петродворцовом.

    Для съемок художественного фильма «Берлинская жара» с 8:00 до 12:00 16 сентября сузят проезжую часть в Демонстрационном проезде у дома 212 по Московскому проспекту, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. В августе горожане наблюдали, как для съемок этой восьмисерийной шпионской драмы петербургские улицы превратили в Берлин времен Второй мировой.

    В Петергофе будут снимать сериал «Алекс Лютый-3. Дело Сирот». С полуночи и до 23:59 17 сентября будет запрещено парковаться на Ульяновской улице от Университетского проспекта до Ботанической улицы. А в период с 18:00 до 22:00 воскресенья на этом участке будут перекрывать движение транспорта, но не более, чем на 15 минут в течение часа.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    ПетербургПерекрытия движенияОграничения движения транспортаКиносъемки
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