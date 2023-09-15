Киносъемки сузят дорогу у метро «Московская» и перекроют движение в Петергофе

Съемки сериала и многосерийного фильма внесут изменения в съему движения в Петербурге в ближайшие выходные, 16 и 17 сентября. В субботу водителей ждут ограничения в Московском районе города, а в воскресенье — в Петродворцовом.



Для съемок художественного фильма «Берлинская жара» с 8:00 до 12:00 16 сентября сузят проезжую часть в Демонстрационном проезде у дома 212 по Московскому проспекту, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. В августе горожане наблюдали, как для съемок этой восьмисерийной шпионской драмы петербургские улицы превратили в Берлин времен Второй мировой.