В Финском заливе есть рифы, самый длинный — около 16 км

В Финском заливе встречаются рифы и банки. Это подводные скопления валунов, имеющих ледниковое происхождение. Например, в границах заповедника «Восток Финского залива» расположен риф Вигрунд. Самый большой риф в заливе имеет длину около 16 километров. Об этом рассказывает 15 сентября Нижне-Свирский государственный заповедник.



Среди валунов растут водоросли, и в эти места приплывает на нерест балтийская сельдь (салака). Она не только один из ключевых промысловых видов рыб в Восточной Балтике, но и важный компонент пищевых цепочек. Салакой питаются многие хищники, например лосось, треска, серый тюлень.

