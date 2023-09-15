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    В Финском заливе есть рифы, самый длинный — около 16 км

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    В Финском заливе встречаются рифы и банки. Это подводные скопления валунов, имеющих ледниковое происхождение. Например, в границах заповедника «Восток Финского залива» расположен риф Вигрунд. Самый большой риф в заливе имеет длину около 16 километров. Об этом рассказывает 15 сентября Нижне-Свирский государственный заповедник.

    Среди валунов растут водоросли, и в эти места приплывает на нерест балтийская сельдь (салака). Она не только один из ключевых промысловых видов рыб в Восточной Балтике, но и важный компонент пищевых цепочек. Салакой питаются многие хищники, например лосось, треска, серый тюлень.

    «На видео можно разглядеть структуру балтийского рифа. Видео сделано в районе архипелага Долгий Камень в северной части Финского залива», — отмечают в заповеднике.

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