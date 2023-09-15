У «Нарвской» прорвало трубу. Водоканал работал всю ночь, улица Ивана Черных частично перекрыта

Ночью 15 сентября аварийщики ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» работали в районе «Нарвской». Ограничено движение на небольшой улице Ивана Черных, которая переходит в улицу Розенштейна.
Заявка на появление воды на дороге у дома 23 по Ивана Черных поступила на горячую линию предприятия 14 сентября в 22:34, сообщает пресс-служба. Специалисты обследовали сети и локализовали вытекание на магистрали диаметром 400 мм. Временно ограничено движение: на улице закрыты две полосы из трёх на участке от Молодежного переулка до проспекта Стачек. Пробки, по данным «Яндекса», не наблюдается.
«В настоящее время 3 абонента запитаны по системе временного водоснабжения. Также выполнена подготовка к подключению еще 5 абонентов по временной схеме», — отмечается в сообщении.