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    У «Нарвской» прорвало трубу. Водоканал работал всю ночь, улица Ивана Черных частично перекрыта

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    Ночью 15 сентября аварийщики ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» работали в районе «Нарвской». Ограничено движение на небольшой улице Ивана Черных, которая переходит в улицу Розенштейна.

    Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
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    Заявка на появление воды на дороге у дома 23 по Ивана Черных поступила на горячую линию предприятия 14 сентября в 22:34, сообщает пресс-служба. Специалисты обследовали сети и локализовали вытекание на магистрали диаметром 400 мм. Временно ограничено движение: на улице закрыты две полосы из трёх на участке от Молодежного переулка до проспекта Стачек. Пробки, по данным «Яндекса», не наблюдается.

    «В настоящее время 3 абонента запитаны по системе временного водоснабжения. Также выполнена подготовка к подключению еще 5 абонентов по временной схеме», — отмечается в сообщении.

    Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

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    Комментарии 1

    Гость15 Сен 2023 в 10:11
    Надо же как
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