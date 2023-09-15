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    Областные приставы не довезли мигранта до центра содержания иностранных граждан. Он сбежал на АЗС

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    На юге Петербурга ищут иностранца, который подался бега, не желая покидать Россию.

    31-летнего гражданина Кыргызстана в августе этого года привлекли к административной ответственности из-за нарушения миграционного законодательства, стало известно «Фонтанке» 15 сентября. Суд постановил, что в четыре дня он должен был покинуть территорию РФ. Дедлайн — 18 августа. Но иностранец уезжать из России не захотел.

    Через месяц Ломоносовский районный суд привлек его к ответственности уже за неисполнение предыдущего решения. Иностранца оштрафовали на 3 тыс. рублей и должны были выдворить из России уже в принудительном порядке. До отъезда он должен был находиться в Центре содержания иностранных граждан. Туда накануне мужчину везли приставы Ленобласти. Около половины восьмого вечера автомобиль «Лада Ларгус» с мигрантом в салоне остановился на АЗС в Петродворцовом районе. Пока сотрудники заправлялись, иностранец сбежал.

    Его ищут.

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    Нелегальный мигрантПобегПриставы
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